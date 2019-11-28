Windows 10 你不知道的十個新功能　新版Edge又有幾唔同？

自Windows 10在今年5月份發布1903版的更新後，上個月它又推出了1909內測版，從微軟官網得知，Windows 10 1909是一個改進較小的版本。 雖然這是一個小版本的更新，但還是有不少新功能值得嘗試的。

▼▼▼如果你不知道自己使用的是哪個版本的系統，請按 Windows 鍵 + R，並在「執行」中輸入「winver」，然後選擇確定。▼▼▼

在彈出的視窗中，就能看到你現在所使用的Windows 10系統的版本號。

▼▼▼點擊即睇Windows 10最新版本新功能▼▼▼

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▼▼▼新的Edge瀏覽器▼▼▼

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更新系統的方法

了解完Windows 10 1909版本新增的功能，有些朋友可能迫不及待想更新系統了。

▼▼▼下面介紹三種更新Windows 10系統的方法▼▼▼

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這些功能值得推薦

除了Windows 10 1909的最新功能，在舊版本(1903)的系統中，Windows 10也已經有了一些不錯的功能。

▼▼▼Whiteboard▼▼▼

Whiteboard有一個強大的功能，將墨跡轉換為形狀，它可以將手繪的不規則形狀自動轉換為比較規整的形狀，簡直就是強迫症患者的福音。（一周進步提供）

在Whiteboard中添加手寫文字，最理想的工具是使用Surface或iPad等的觸控筆甚至是手繪板，因為使用鼠標寫出來的字，真是不忍直視。

▼▼▼即睇其他Windows 10推薦功能▼▼▼

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寫在最後

更新Windows系統，整體上是一件麻煩的事情，而且花費的時間較多，可能會妨礙到電腦的正常使用，因而只有少數人有意願更新系統了。

但其實，更新系統也給我們帶了不少的好處，如修復上一個版本存在的漏洞，讓我們使用起來更加安全；優化已有功能或增加新的特性，讓用戶有更好的體驗等。

如果你覺得更新會妨礙到工作或學習，Windows 10也提供了使用時段的設置，它會監測你平時使用電腦的時間段，在這個時間段避開更新或自動重啟，避免更新對你帶來不必要的影響。

Windows 10也提供了使用時段的設置，它會監測你平時使用電腦的時間段，在這個時間段避開更新或自動重啟（一周進步提供）

以上，就是本次想和你分享的與Windows 10有關的全部內容。