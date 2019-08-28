Cap圖淨係識PrtSc？快捷鍵、剪取工具　Windows 10兩招玩轉截圖

說到要在電腦上截圖（Cap圖），大家的第一直覺都是按下鍵盤的「PrtSc」。這的確是最容易快鍵的方法，但只能把整個畫面都截取下來，未免過於單一了。其實Window 10更新後，內置了兩大功能，分別是PrtSc的快捷鍵和剪取工具，方便用戶更靈活地截圖。

用開Window 10的打工仔，最常使用的截圖工具必定是PrtSc鍵了。（Norbert Levajsics/Unsplash）

眾多周知，Window電腦要截圖，直接按一下PrtSc就OK了。一般來說，它都會把整個熒幕內容都複製起來，但配合其他組合鍵，截圖功能會宥所變化。

Alt+PrtScn：把當前使用中的視窗複製起來，用家可以於其他程式貼上圖片。

Window+Shift+S：按下此組合鍵後，螢幕會變得白茫茫一片，鼠標也變成一個十字符號。這組合鍵的功能是指定範圍截圖，十字符號劃出的方框就是該指定範圍。用戶可以於其他程式如小畫家中「貼上」圖像。特別注意，電腦必須更新了「Window 10 Creators Update」版本後才能使用此組合鍵。

Window + PrtScn：此組合鍵把整個螢幕畫面截圖，並自動儲存成圖像檔案。用戶可以在「圖片」文件夾中的「螢幕擷取畫面」文件夾中找到該圖片。