【Office教學】Windows用戶看iWork檔案？毋須上網簡單一鍵解決

（ Sebastian Herrmann/Unsplash）

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使用 Windows 的你，若收到了別人傳來的 Pages、Keynote、Numbers 檔案，開怎麼開啟呢？除了可以用 iCloud 或是 Google Drive 等方式開啟 iWork 檔案以外，本篇教大家一個「閹割版」的做法，這個方法沒辦法瀏覽整份文件，但可以讓你快速看一下這份檔案到底是什麼內容。

免上網，三個步驟Windows 直接看 iWork 檔案！

▼▼以下用 Pages 做示範，但 Keynote、Numbers 等其他 iWork 文件的做法也是一樣。（按圖放大）▼▼

這個方法沒辦法查看整份文件，但可以讓你快速看一下大概是在講什麼東西；如果需要看整份、完整的 iWork 文件，可以利用 iCloud Drive 以及 Google Drive 線上檢視的方法。（下面的相關文章就有介紹）

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】（高階版）Windows用戶如何看Mac機傳來的檔案？Pages轉doc檔簡單教學▼▼▼

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【本文獲「蘋果仁」授權轉載，原文：如何用 Windows 開啟 Pages 檔案？免上網，直接看 iWork 檔案

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