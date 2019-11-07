【實用技巧】同時擁有MacOS和Windows電腦　五大法寶互通協作

現代人們的工作中往往有著不止一台電腦，一般的話，一台個人筆記型電腦加上辦公室或家中的桌上型電腦屬於標配。更為誇張的，家中不止一台電腦或者筆記本。

果你同時擁有macOS和Windows的電腦，那麼如何協作使用便變成一個大問題（freestocks.org／Unsplash）

假如系統相同則協作嚴重容易，但如果你同時擁有macOS和Windows的電腦，那麼如何協作使用便變成一個大問題。怎麼在兩台電腦間方便地傳文件呢？其中如何同步呢？如何使用一套鍵盤及滑鼠控制兩台電腦呢？解決了這些問題，相信我們的工作效率會大大提升。

懶人目錄︰ 一、文件同步 二、雲端剪貼版 三、遠端桌面 四、跨系統鍵鼠 五、鍵盤重映射

一、文件同步

使用兩台設備最重要的問題便是文件的傳輸，或者更進一步，文件的同步問題。如果我使用的是iPhone和MacBook，那麼Airdrop 一下便解決了，再不就使用通訊軟件的文件傳輸也能解決（很多人經常Inbox／Ｗhatsapp自己）。

只要在MacBook 上也裝有OneDrive，直接將文件往裏面一拖便同步到了我的桌上型電腦上。（Microsoft官網）

這時候一個長期存在於文件管理器的功能被我了發現出來，那就是在左側文件樹中佔據了最顯眼位置的OneDrive。

OneDrive 作為雲端，空間只有小小的5G，想用來歸檔資料是完全不夠的，但用它來傳輸文件卻是恰到好處。只要在MacBook 上也裝有OneDrive，直接將文件往裏面一拖便同步到了我的桌上型電腦上。

當然，除了OneDrive，還有許多雲端可供選擇，比如「堅果雲網盤」便是很好的選擇。但免費版的堅果雲只有每月1G 的上傳流量和3G 的下載流量，我用它來將兩台電腦的Chrome 書籤文件夾進行同步已經綽綽有餘。同理，本地密碼庫、字體庫等小型數據庫都可以使用該方法進行同步。

二、雲端剪貼板

還有一類重要的信息那就是剪貼板上的數據，有時候我想將一串網址或是一長段文字複製到另一台電腦上，竟然用了最笨的辦法，那就是Send Message自己，或者通過通訊軟件的文件傳輸助手解決。後來需求高了，想到可以使用雲端筆記來傳輸，比如通過兩台電腦上的Notion。

「快貼」支持macOS、Windows、iOS、Android 全平台。（快貼官網）

但是，最方便的還是無感同步的雲端剪貼板，嘗試了多種雲端剪貼板軟件，最後我選擇了「快貼」。「快貼」支持macOS、Windows、iOS、Android 全平台，無論你想從你的哪台設備獲取近期複製的內容，它都能幫你無縫同步。

三、遠端桌面

你是否有過這樣的體驗，當你不在辦公室或是下班回家了，老闆讓你把某些文件給他發過去，這時候你是選擇無視，等到了辦公室再發，還是馬上飛奔回辦公室呢？我相信有了遠端桌面，這樣的麻煩便不會再有了。

「Microsoft Remote Desktop」在Mac的界面（ Networking Experienced YouTube截圖）

Windows 很良心地也為macOS 開發了「Microsoft Remote Desktop」，但目前似乎並不能在國內使用，但不包括香港。不過其測試版可以直接從網頁下載，功能也很完善了。不過唯一的缺點就是需要在一個區域網路內，如果回家了不在一個區域網路內，可以使用「TeamViewer」作為代替品。

有了遠端桌面，你的MacBook 不必安裝Windows 系統也一樣能獲得雙系統的體驗，更大的優勢是可以同時使用兩個系統下的軟件，而且不會相互競爭內存資源。比如你可以在你的筆記本上編寫好代碼，然後扔到Windows 上調試運行。

四、跨系統鍵鼠

除了軟件，我們也可以使用硬件來讓兩台電腦更好地協作，比如每天都會使用的鍵盤和滑鼠。一般的鍵鼠只能與一台電腦配對，而多模式鍵盤或多模式滑鼠可以提供一個2.4 GHz 頻道和多個藍牙頻道，一鍵切換連接設備，免去了讓手反覆移動到另一個鍵盤或滑鼠的麻煩。

有了方便切換的多模式鍵鼠，可直接像使用擴展螢幕一樣使用兩個系統。（Logitech YouTube截圖）

有了方便切換的多模式鍵鼠，如果你還想更進一步，免去「切換」這一步，直接像使用擴展螢幕一樣使用兩個系統，那麼你需要「Logitech MX Master」這類支持多個系統同時操作的鍵鼠。正如其標語所說的，「在電腦之間傳送文本、圖像和文件，只需在一台電腦上複製然後貼上至另一台即可。」

五、鍵盤重映射

由於Windows 和macOS 的鍵位不同，如果使用一個鍵盤操作，某些按鍵可能會有些許差別，比如使用快速鍵的話可能還需要判斷一下目前在哪個系統上，比如Windows 下複製是「Ctrl + C」而macOS下是「command + C」，兩者按鍵姿勢都有著很大不同。

這時候鍵盤重映射可能是一個不錯的方法，讓你將兩者的鍵盤統一起來。具體是將Windows 鍵位改為macOS 的還是反過來則看個人習慣了。macOS 下可使用「Karabiner-Elements」而Windows 下則推薦使用「KeyTweak」進行鍵盤的重映射。

Windows 和macOS 系統各有各的優勢，但也因為系統不同，導致許多功能無法協調，通過以上方法，讓兩者「有機統一」，在發揮各自優勢的同時，又可以無縫銜接彼此的功能，或許能幫我們省下許多寶貴的時間。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：這5 個小技巧，幫你打通iPhone、Mac 和Windows 電腦​】