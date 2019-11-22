【iPhone 慳電教學】必學6招 iOS 13 功能設定有效延長續航力

iPhone 想慳電，其實在 iOS 13 中有新方法設定令iPhone續航力更持久。升級 iOS 13 之後，iPhone 可以在設定上對 Apps 的權限有更多的控制，部份更可以有省電效果。記者以下就為大家介紹，連同一些實用的慳電設定，為大家揀選慳電 6 式。

iPhone 升級 iOS 13 之後，大家可能會發現，手機不時會提醒大家有什麼 Apps 在背景使用定位，而且不少新安裝 Apps（或者已安裝 Apps）都會彈出要求使用藍牙的權限，其實這些都是 iOS 13 提升用戶對 Apps 取用權限的控制。大家可以透過 iOS 13 的設定利用這些新功能，再配合一些舊版本通用的設定方法，去幫助手機慳電！

唔想 iPhone 成日要叉電，升級 iOS 13 之後可以在設定上作以下更改幫手慳電。（Andreas Haslinger ＠Unsplash）

關閉 Apps 定位

iOS 13 對 Apps 使用定位功能加多了更多限制，用戶可以在設定中限制一些本身就不太常用的 Apps 使用 iPhone 的定位，iOS 13 在定位功能上提供了永不、下次詢問、使用 App 時及總是 4 個選項。為 Apps 選擇合適的權限，可以有效地大幅降低電源的消耗。

關閉背景 Apps 重新整理

就算大家沒有使用，不少 Apps 其實是會在 iPhone 背景中使用數據，擷取資料更新；若果 Apps 本身並非常用的話，浪費數據更會浪費電源；將不常用的 Apps 背景重新整理關閉，就可以節省電力。

關閉聆聽「喂 Siri」

iOS 8 開始加入「喂 Siri」功能，就算 iPhone 正在待機狀態，大家都可以用語音指令「喂 Siri」啟動正在背景運作的 Siri，無形中 Siri 一直在背景使用電力。大家可以在設定中關閉聆聽「喂 Siri」功能，改為只可以用長按功能鍵叫出 Siri，可以節省不少電力。

關閉屏幕提起以喚醒

將 iPhone 提起，屏幕就會自動喚醒，配合 Face ID 使用，本來是一件頗方便的功能，不過亦有用戶比較喜歡自己以按鍵喚醒屏幕，而且提起以喚醒屏幕功能其實亦耗費一定電力，關閉之後亦可以避免手機經常因為 Face ID 太快捷而錯誤解鎖的情況。

使用靜態背景及關閉視角功能

iOS 13 預設開啟視角縮放功能，大家在待機畫面、主介面左右移動擺動手機，會留意到 Apps 圖示跟背景分開移動，這個效果雖然美觀，不過其實亦會消耗電力。大家可以使用靜態背景圖片，並且關閉視角縮放功能，節省電力。

使用深色模式

最後，若果大家是使用 OLED 屏幕的 iPhone X、XS、XS Max、11 Pro 及 11 Pro Max 的話，記得 OLED 顯示黑色是幾乎不耗電的緣故，大家使用 iOS 13 加入的深色模式，轉介面顯示轉為黑色，就可以有效節省大量的電力。