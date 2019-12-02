【學生必備】微軟 Math Solver 數學解題神器　複雜方程式一秒解

「一日一百，一個月三萬」這麼簡單的數學運算當然難不了大家，不過高中的二次方程、排列與組合，甚至初中 level 的因式分解，大學讀文科的筆者真的沒有信心答到。Microsoft 近日就推出「Microsoft Math Solver」數學解題 App，超越以往撳計數機的範圍，教你逐步計出複雜的數學算式。

美劇《生活大爆炸》早在2011年已提出搞數學解題app，現在微軟 Math Solver 成功了。（劇集截圖）

手機直接掃描

一般要進行運算時，都是有一條問題（公式）在手，尤其是學生做功課和「操數」的時候。在這種場合下，只要用 App 上的「掃描」功能，直接把題目掃描到手機上即可。Math Solver 的掃描速度令人滿意，不論是電腦螢幕，還是紙上的手寫公式都可以快速且準確掃描。

手寫輸入題目

大部分有題目在手的情況下，「掃描」已經可以解決到輸入題目的問題，如果真的沒有紙或螢幕作掃描的話，亦可以使用「手寫」自行輸入題目。不過筆者在 iPhone XS 上操作時，發現手寫的空間不太足夠，一些較長的題目有機會沒位輸入。

鍵盤輸入題目

Math Solver 同時提供鍵盤輸入的功能，有如計算機般，在鍵盤上輸入完整算式。鍵盤提供的數學符號和中學的指定計算機接近，大體上可以滿足到中學數學的需要。不過，第一次使用時符號的位置和操作概念有點混亂，要嘗試一段時間才能上手。筆者還是比較推薦用手機直接掃描。

做功課﹑溫書必用

對很多人來說，數學可能是又愛又恨的科目。解得出答案很有成功感，解不出就會想到頭昏腦脹。在沒有答案的情況下，死命對住一條算式雕琢可能只是浪費時間。「Microsoft Math Solver」的出現，就可以幫助學生對答案，或用來了解算式的詳細運算步驟，從而自行領略當中的技巧。App 內更會提供相關題目，讓使用者可以做更多練習，非常適合學生「操數」。

微軟數學適用範圍： 算數：實數，複數，最大公因數，最小公倍數，因數分解 初級代數：方根，指數（冪）運算，分數 代數：一元二次方程，方程組，不等式，代數式，線性方程作圖，一元二次方程作圖 微積分：求和，極限，求導數，積分 統計 ( 數列 )：平均數，中位數，取模，標準差，排列，組合

目前 Math Solver 只有 iOS 版，可以按此下載使用