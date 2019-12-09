iPhone 11不能關閉定位服務？美網絡保安記者發現Apple疑照樣追蹤

【iPhone 11 私隱危機】iPhone 11的定位服務關了等於無關？有機會暗中洩露個人行蹤？近日美國有專職網絡保安的記者發現，即使在iPhone 11設定「完全關閉定位服務功能」後：先啟用飛行模式、再關閉飛行模式返回正常模式，手機右上角竟自動浮現定位服務的「箭嘴」圖標，情況耐人尋味！令人不禁懷疑Apple產品跟其私隱政策和用家意願有所相違。Apple對此狀況的回應，表示跟某種新式「數據分享技術」有關。

iPhone 11的定位服務自訂開關疑似「揸流灘」，即使關閉後也會未經用家同意下重新開啟？網絡保安專題調查記者Brian Krebs在其個人blog「KrebsOnSecurity」撰文指儘管Apple定位服務的私隱權政策告知用家可以「隨時停用位置服務」，但手動設定關閉手機和應用程式的定位功能後，Apple仍會繼續尋找追蹤用戶的位置。

Brian Krebs在運行最新版的iOS 13的iPhone 11 Pro上發現如此問題（點擊放大圖片細睇）：

Brian Krebs在運行最新版的iOS 13的iPhone 11 Pro上發現如此問題的設定+過程示範影片：

影片同擷圖可見問題。Krebs從iPhone「設定」中的「定位服務」選單中手動停用了地圖、Siri等各個「系統服務」（System Services）設定，但保留啟用「Status Bar Icon」狀態欄顯示「箭嘴」圖標的設定，又保持定位數據（Location data）啟用。Krebs轉至控制中心，把手機置於飛行模式。當Krebs關閉飛行模式時，儘管設定中沒有打開任何應用程式，但狀態欄仍即時顯示「箭嘴」圖標，反映定位服務運行中。

由於Krebs在同樣運作最新版iOS 13的iPhone 8上沒有發現如此問題，他推測問題可能同iPhone 11系列的硬件和最新型的WiFi 6支援有關。其實iPhone 11系列9月發布以來，已有不少用家反映定位服務有私隱bug，相關爭議可見於Apple討論區。

記者於iPhone 11 Pro用飛行模式後再關閉，卻暫未發現右上角出現「箭嘴」圖標（點擊放大圖片細睇）：

只有在使用具備定位服務功能的App（如Facebook或Google Maps）時，「箭嘴」圖標才出現（點擊放大圖片細睇）：

似乎不是部部iPhone 11都出事，但有機體發生問題仍是需要正視。Apple私隱政策最後一次更新是在iPhone 11發布前的8月份。當中指出Apple「可能會收集、使用和共享精確的定位數據，包括Apple電腦或裝置的實時地理位置。」但Kreb強調Apple流動裝置中的定位服務私隱政策已暗示用家可以完全停止收集定位數據。因為私隱權政策條文指明「您可以隨時停用定位服務」 、「您還可以通過點選「系統服務」（System Services）來關閉每個基於定位的系統服務。」

Krebs就此聯絡過Apple工程師查詢，得到非正式回應。這位員工說定位服務的「箭嘴」icon出現是因為有某些系統服務正在使用定位功能，而這些服務是無法在「設定」中關閉停用的。但工程師沒有表明何種系統服務如此隱密。換言之iPhone 11用家根本無得完全脫離Apple的位置追蹤系統。iPhone 11發布會上強調的私隱保障、私隱政策承諾都是言過其實。

iPhone 11主要定位服務開啟下的狀態。用家裝置位置可以在地圖上追蹤（點擊放大圖片細睇）：

Apple官方一度拒絕回應Krebs等人的質疑。但終於也在今日（12月6日）正式回應Brian Krebs，表示較新款的iPhone（包括Krebs使用的iPhone 11 Pro）配備了「超寬頻技術」（Ultra wideband technology）。超寬頻技術賦予新型號裝置「空間意識」（Spatial awareness），用來了解周遭其他超寬頻裝置的位置。Apple只宣傳此技術的一種用途，就是協助用家在離線狀態下經AirDrop共享檔案。

Apple發言人對外媒TechCrunch表示超寬頻技術是一種工業標準技術，並受限於國際法規約束，要求某些地方禁用。iOS會利用定位服務功能來確定iPhone是否進入了禁區。然而超寬頻合規管理及其定位數據使用只限於裝置上完成，Apple不會收集用家的定位數據。

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很多人士並非不接受Apple如此解釋，只是奇怪何以三言兩語便能交待清楚的原因，卻要待幾日才披露，不及早闢謠。不論如何，iPhone基本上一定會默認開啟GPS自動定位系統，很多時都會記錄用家經常出沒的位置。因此清除「Location History」是對保障私隱非常重要的一環。打開「設定」到私隱一項，於「定位服務」內最底下的「系統服務」中把「重要位置（Significant location）」關閉便可（點擊放大圖片細睇）：