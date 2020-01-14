日本酒店優惠券限量搶！東京酒店即減 20,000 日圓！附搶飛連結

最近有酒店預訂網站推出酒店超值優惠券，提供長野﹑東京和沖繩三個地方的優惠，不過優惠券數量有限，手快有手快無！

Japanican 搶酒店優惠券

活動可以在長野﹑東京和沖繩三個地方選擇，每個地方的折扣都有所不同，如預訂東京酒店滿 12,000 日圓減 10,000 日圓﹑18,000 日圓減 15,000 日圓，以及 24,000 日圓減 20,000 日圓。

酒店優惠券限制

當然最重要的就是優惠券是限量供應，截稿前三個地方的優惠券都仍有。每款優惠券分由二位成人﹑三位成人﹑四位成人的版本，而且每次預訂只可以選一晚才能使用優惠券。因此，如果你想買到幾晚的平酒店，就要分幾次，每次一晚訂購。入住日期由即日起至 2020 年 2 月 28 日。

酒店優惠券： 預訂東京酒店滿12,000日圓減10,000日圓折扣碼：TOKYO10 (2位成人入住一晚) 預訂東京酒店滿18,000日圓減15,000日圓折扣碼：TOKYO15 (4位成人入住一晚) 預訂東京酒店滿24,000日圓減20,000日圓折扣碼：TOKYO20 (4位成人入住一晚)

酒店優惠券使用步驟：

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