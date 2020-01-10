【武漢肺炎】頭痛有咳即中肺炎？一文教你分清肺炎、流感、感冒

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【中國武漢肺炎肆虐】近日武漢肺炎肆虐，頭痛、一兩聲咳，都令人擔心是否「中招」。不過除了武漢肺炎疫情，近日亦是流感高峰期，惟肺炎、流感與感冒症狀都十分相似，以下就教你如何分辨！

其實肺炎、流感、RSV（呼吸融合細胞病毒）感染與感冒，都會出現發燒、咳嗽、鼻水及鼻塞症狀，香港中文大學醫院早前就製作了圖表，教市民分辨4種疾病。

大家只看以下症狀，可以分辨出肺炎、流感、RSV感染與感冒嗎？（答案在文末）

（中文大學醫院facebook）

消委會認證3款最強口罩　平靚正推介

要預防這些疾病，就要做好保護措施，例如戴口罩等，消委會之前就測試了市面29款口罩，每個口罩售價只是0.25元至36元，並選出了最高分及平靚正口罩，詳情可看下圖：

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測試結果可看：【口罩攻略】消委會認證3款最強平靚正推介！網購及6大須知

佩戴口罩6大注意點

選了合適口罩，也要知道正確使用方法，否則得物無所用！以下6點大家記得留意了：

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答案公布

是時候公布答案了，A、B、C、D分別可看下圖：（點小圖放大看）

大家估中多少個呢？不過提提大家，肺炎、流感、RSV感染與感冒，在病徵上有重疊，臨牀表現也有不同，若有問題，最好請教醫生意見，切忌自己斷症！

資料來源：中文大學醫院

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