關愛基金$4.5億資助買數碼電視　列明新移民都得　即睇申請方法

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政府推出「關愛基金數碼電視援助計劃」，協助合資格人士添置數碼電視機或數碼機頂盒，今日（1月14日）起接受申請，即看有何申請資格及如何申請！

「關愛基金數碼電視援助計劃」獲「關愛基金」撥款約4.5億元，由香港社會服務聯會（社聯）推行，合資格人士可選擇其中一款數碼電視接收器材，包括數碼機頂盒、24吋數碼電視機或32吋數碼電視機。

關愛基金數碼電視援助計劃申請資格

申請前，首先要知道自己是否符合以下資格：（點小圖放大看）

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關愛基金數碼電視援助計劃申請資格申請方法

若符合以上資格，就可以在申請表格填寫以下資料：

申請表格可於指定地區服務單位、18區民政諮詢中心索取，或在計劃網頁（digitaltv.hkcss.org.hk）下載。填妥資料後，可親身到指定服務單位，或以郵寄方式遞交申請表格，做法如下：

把填妥的申請表格連同申請人的香港身份證副本放入自備的信封，信封上請註明「關愛基金數碼電視援助計劃郵遞申請中心」，並貼上足夠的郵票，郵寄至郵遞申請中心（地址：香港北角炮台山道 28A 號地下）。

商務及經濟發展局局長邱騰華介紹計劃時表示，收妥申請後的8個星期內，電器承辦商會聯絡申請人，安排「一站式」送貨、安裝和即時回收舊模擬電視機服務，預計8萬多住戶將會受惠。

「關愛基金數碼電視援助計劃」海報。

另外提提大家，「關愛基金數碼電視援助計劃」於2021年7月15日截止，逾期遞交申請一般不獲處理，詳情可致電2922 9230查詢，或瀏覽計劃網頁：digitaltv.hkcss.org.hk

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