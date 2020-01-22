【武漢肺炎合集】空氣淨化機有效「防毒」　小米出品都用得著？

中國內地「武漢肺炎」、即新型冠狀病毒肺炎疫情似有加劇跡象，香港以至世界各地都陸續出現確診案例，如何預防感染成為了坊間熱話。 除了搶購口罩之外，一些具潔淨功能的機器如空氣淨化機／空氣清新機都是考慮之列。

病毒體積小 ＝ 過濾不了 ＝ 無效？

究竟空氣淨化機是否有效？那就要從空氣淨化機的淨化原理開始講起，目前最為人熟知、亦是最大部份淨化機會用的潔淨方式，就是濾網。而這些濾網的過濾標準，多為 PM1～PM2.5，亦即是可以過濾到 1μm～2.5μm 大小的懸浮粒子。

而引起武漢肺炎的冠狀病毒體積又是多少呢？答案是：100nm，即0.1μm，遠比這些濾網可以過濾的來得細小，數據上當然不能防治肺炎。

冠狀病毒體積又是多少呢？答案是：100nm

不過，這種體積比較只是用於理論比較，事實上冠狀病毒是難以單獨在空氣中傳播，冠狀病毒的傳播途徑多為患者咳嗽／噴嚏帶來的飛沫，例如武漢肺炎的「近親」SARS 就是典型例子；而這些飛沫的體積，一般為 6μm 左右，是適用於空氣濾網的範圍。

絕大部份的飛沫顆粒大小為 6μm（圖 台灣新流感中央疫情指揮中心）

但又要提一提大家，飛沫不會單在空氣中停留，也會降落、沾附在不同表面，如果雙手沾到，再接觸眼、口等黏膜，一樣會有被感染的風險，故做好個人衛生同樣重要。

空氣淨化機推介

小米最新推出的空氣淨化器3，港幣＄1099 就有交易

如果只是為了過濾空氣中的微粒，基本上目前市面上絕大部份帶有獨立濾網的空氣淨化機都可以做到，而這類空氣淨化機價格亦十分親民，以小米最新推出的空氣淨化器3 為例，都只不過是港幣＄1099 就有交易。

在基本濾網之外，市面上有不少空氣淨化機會另外加入光觸媒或負離子等技術，以更有效吸附空氣中的不同微粒，從而達到更佳的淨化效果，以下就為各位提供更多空氣淨化機的資料以供參考：

就如上面提及，為防「中招」，除了有空氣淨化工具之外，個人衛生都很重要，非常時期還是戴上口罩更為保險，以下就為大家提供更多有關口罩配戴的貼士：