【禁人面辨識】歐盟計劃禁止公共場所使用　約束AI開發者預防風險

據外媒報道，近日一份有關人工智能「白皮書」的草稿流出。草稿中顯示，歐盟近期有計劃制定全新的法規，希望能夠進一步的約束人工智能開發者，其中，歐盟甚至考慮過五年內公共場所禁用人臉識別，以期規避技術風險。

近年來，有關人臉識別的爭論一直在持續。歐盟也在考慮為政府當局、公關機構部署人臉識別技術的新義務。根據流出的草稿，歐盟認為人臉識別未來的監管框架可以更進一步，並很有可能設立有時限的禁令，3到5年的時間不等。

（iStock/Getty Images）

此前億歐智庫發佈了《2019計算機視覺人臉識別市場研究報告》。這份報告中提到，人臉識別領域最近幾年呈快速發展趨勢。2018年整個市場規模為151.7億元，預計2025年即將突破千億。

目前，人臉識別系統正在全面覆蓋各個行業。從滿足數據存儲比對的雲平台服務器，到數據傳輸的網絡交換機、無線傳輸設備，各類硬件平台正在逐漸部署完善。人臉識別市場應用已經形成了軟件與硬件相結合的完善產品服務，並逐步向着軟硬一體化方向重點發展。

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