【武漢肺炎情人節】最多女仔想收的禮物是？哪個網站最多人瀏覽？

【武漢肺炎情人節】年年2月14日情人節，都有人歡喜有人愁。情侶雖然免不了送花、食大餐等高昂使費，大體上都是氣氛浪漫甜蜜。單身寡人見到街裡愛人一對對、互送鮮花心意祝福句，自然多少都有點無癮，覺得空虛、寂寞、凍。不過，今年在新型冠狀病毒武漢肺炎疫情下，情人節也較往年顯得有點不一樣？

武漢肺炎肆虐，或多或少都打擊2020年情人節的浪漫同消費氣氛。有調查發現，今年香港男女心水過節方式、買禮物方式及最想收到禮物如下（點擊放大圖片細睇詳情）：

據知，想留在家中過節日、網上購買禮物、想收取防疫產品作禮物的男女都有3成，可見瘟疫的影響力。交友約會公司HK Romance Dating Limited （HKRD）街頭及網上問卷調查，訪問572名男女，了解在疫情下如何情人節，向心儀對象送禮及消費模式的改變（點擊放大圖片細睇詳情）：

口罩同酒精液等「保命」物資難求，自然成為人人想收的情人節禮物。甚至有人靠口罩及時在情人節前夕追到男神女神的例子也絕非少數。

為了減低感染中機招會，不逛街而選網購、宅在家中煮飯仔二人世界，也是合理。起碼單身者落街不用被一對對佳人放閃光彈。不過單身與否，為了防疫也宜減少外出，一個人宅在家中又有何事做。網上流傳一張meme圖，是網民搞gag創作，笑謂今年情人節香港最多人瀏覽網站可能會「爆冷」？

未完情人節當然未知數目 ，這純粹是網民惡搞圖片。（網絡圖片）

往年情人節都是單身貴族陶醉在自我空間「DIY」的高峰日子。未完情人節當然未知數目 ，上面一張純屬網民搞gag趣圖，不過網民話香港區今年情人節屈臣氏口罩輪籌網多人上過DIY王者Pornhub，如果最後是真的也絕不出奇。畢竟屈臣氏中午12時開始排隊已有過百萬人進入，不到半小時已截龍。

不過目前過了半日，Pornhub還是有機會「急起直追」。聽聞全球最大規模成人網站又再開放2020年2月14日情人節當日免費享用Premium服務。

純情如我當然不知道點取得優惠。有性趣的單身朋友還是請教各方老司機吧。

資料來源：HK Romance 香港婚活