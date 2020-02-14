【肺炎口罩】日本現免費口罩騙案！釣魚網站盜資料　免中陷阱教學

【肺炎口罩】全球口罩短缺，香港要以「正常」價錢買到一盒口罩已是天方夜譚，不少人一早就去到日本搶口罩。由於武漢肺炎爆發初期，日本口罩仍較充足，而且鮮有炒賣，結果被外國人搶購一空。目前，日本口罩供應趨緊張，更出現送口罩的 SMS 和 Email，誘騙市民雙手送上個人資料。

一罩難求

武漢肺炎的疫情未知持續到何時，口罩的短缺的價格水漲船高，本來日本藥妝店隨處可見的口罩，都被外國人買光。因此，有不法之徒乘機利用口罩作餌，騙走市民的個人資料。由於問題嚴重，連日本警視廳都要在節目中提醒市民，不要墮入免費口罩的陷阱。

日本網上都大量出現炒賣口罩的情況，6 盒共 300 隻的「超快適」賣 48,000 日元（日本 Yahoo 拍賣截圖）

釣魚網站盜走個人資料

釣魚網站其實是很老土的網上騙案，用一些偽造電郵和網站，誘騙用家提供帳戶名稱﹑密碼﹑個人身份資料，甚至信用卡資料。在日本發生的免費口罩騙案，就利用市民擔心口罩不足的緊張情緒，以及貪便宜心態，以送上免費口罩為名，騙走 Google﹑Apple ID 等資料。如果在這些釣魚網站輸入了資料，就有可能會被賣掉或被人盜用帳戶，當然你想要的免費口罩也不會落到你手上。

▼▼放大下圖睇免費口罩騙案的運作▼▼

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看 URL 地址是否「https」（Google 圖片）

簡單避開釣魚網站

香港近期都出現很多賣口罩的網絡和專頁，部分網站要求用戶輸入個人資料作登記或排隊，在輸入個人資料前，必須確認公司的可信性，以及連結是否由官方發出，千萬不要輕易在轉發的連結上輸入個人資料。除了看清網站背後公司的可信性之外，進入網站時，可以看 URL 地址是否「https」，而非「http」。「https」意味著該網站使用了 SSL 證書進行保護，SSL 基本上可確保資料安全。大家在網上搶購口罩時，不要輕易交出個人資料，以免跌入陷阱。