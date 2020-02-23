【武漢肺炎】冇得Home Office？即學如何上班可「百毒不侵」！

「一男子不戴口罩出門買菜，僅和感染者接觸15秒就被感染」看到這樣的新聞難免會有些恐懼，但是隨着復工時間的臨近，我們面臨感染的風險也在提高。

除了要做好出門戴上口罩之外，以下的幾點也是相當重要，特別是在上班途中，辦公室環境中，以及進門回家一瞬間的消毒防護。

目前，新型冠狀病毒主要的傳播途徑還是呼吸道飛沫傳播和接觸傳播，但氣溶膠和糞口等傳播途徑尚待進一步明確。因此像是口罩、手套和護目鏡都是當前有效的防護工具。

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+ 11 + 10 + 9

上班途中公共交通工具上的防護準備

離家外出時記得戴口罩，同時也要戴上手套（冬天的手套或者戶外手套皆可），在地鐵、汽車和公共場所不要摘下手套。同樣要小心樓梯扶手、電梯按鈕。

攜帶消毒用品：乘坐火車、公共交通、地鐵時，可以適當攜帶的消毒用品（比如規格為100ml及以下消毒液、免洗洗手液等），對扶手、座椅等身體能夠接觸到的地方進行清潔消毒處理。

儘量遠離他人1米：特別是在公共場所時，應該適當於他人保持距離。如在路上時，儘可能遠離其他人（至少1米）。

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+ 4 + 3 + 2

辦公室區內的消毒防護

辦公室中不要摘除口罩，並且不要打開中央空調。

小心門把手。如果可以，儘量使用手肘或者肩膀開關門。接觸門把手時戴上手套，或者在用手接觸後清洗雙手。

同樣要小心辦公室的桌面、手機、筆記本電腦等任何手持物品。如果你只接觸自己的物品，那沒什麼問題，但如果你需要接觸其他人的手機，或者使用其他人的電腦鍵盤，那要記住不要觸碰自己的臉，並且在接觸這些物品後立即清洗雙手。

工作辦公中減少會議（可以用遠程會議方式代替），如果非要開會可以做到一下三點：①為參與會議人士配備一次性醫用口罩等物品；②會場座位間隔建議1米以上；③會議時間較長的建議每小時通風1次。

減少或是禁止聚餐，減少外賣。如果你和其他人一起進餐，不要用自己的筷子和餐具從盛食物的碗盤裏夾取食物，當然也不要用別人的杯子或盛液體的容器喝東西。

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+ 7 + 6 + 5

回家第一時間進行消毒

外出購物或是工作回家之前，首先摘掉口罩，外折口罩、紮緊放入垃圾桶。用流動水洗手，外套、鞋子（包括鞋底）、購物袋表面用75%的酒精噴灑消毒。

進行家庭消毒時，要做到保持家庭通風的環境。每天保證早晚至少一次通風，通風時間至少在30分鐘以上，使室內空氣與室外空氣流通，減少疾病傳播的風險。不能自然通風的環境中採用排風扇等機械通風的方式進行通風。家庭環境用品以清潔為主，預防性消毒為輔。

家庭消毒前要清潔雙手，戴上家用防護手套和一次性乳膠的手套和口罩。準備好1：99的漂白水，開始家庭消毒的工作。

餐飲具和茶具需要煮沸消毒：煮沸時間是15—30分鐘，也可以採用消毒櫃進行消毒。

常接觸物品物體表面：例如，枱面、門把手、電話、開關、熱水壺把手等，採用1：99的漂白水進行擦拭消毒。

地面：採用拖式消毒。拖式消毒採用1：99的漂白水進行，時間30分鐘，30分鐘之後再用清水進行清潔，擦淨即可。

清潔消毒完畢後，應立刻對相關消毒工具進行清洗，如拖把、抹布等要及時清潔，以免造成二次污染。然後依次摘除口罩、手套，洗手。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】