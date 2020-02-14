【武漢肺炎】酒精消毒教學　九大注意事項不小心使用會引起火災！

由於現在疫情特殊時期，因此人們對於個人衛生及消毒工作都異常重視。這裏酒精作為一種消毒劑，因其殺菌效果好，作用快速就成了當前很多人消毒首選。只不過關於酒精的使用比較雜亂，現在我們就收集到官方推薦使用方式，並彙總成統一方案推薦給讀者。

酒精消毒首選75%醫用酒精

根據公布的多數研究表明，酒精對許多病毒有比較強的滅活作用，對親脂類病毒滅活效果更好，冠狀病毒屬於親脂病毒，75%酒精能有效滅活冠狀病毒。

如果當前用戶買不到75%酒精，也可以選購95%的酒精，只不過在使用時需要進行稀釋。

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+ 7 + 6 + 5

酒精擦拭消毒效果強於噴塗也更安全

酒精不宜用於空氣消毒，也不宜將酒精噴灑衣服外表面消毒，首先是這些消毒方式不能保證消毒效果，而且更重要的是如果遇到靜電或明火，酒精可迅速起火，甚至引起火災的發生。尤其在當前，正值天乾物燥的季節，靜電高發時期，尤其應該避免使用。

（港大影片擷圖）

而酒精最好的消毒使用方式就是擦拭，並且也更安全。例如給手機等物件消毒時，可以遵循以下三個步驟：

①用乾淨的手帕沾75%的酒精（75%酒精紙）擦拭手機 ；

②等待15分鐘後，用清水擦拭手機；

③最後用乾淨的手帕把手機擦乾。

酒精不能給一次性醫用口罩消毒

口罩能防護病毒，是因病毒會伴隨液體飛沫形成小顆粒，附在口罩上。用酒精噴灑口罩表面，酒精揮發時會將裏面的水分一起帶走後，再使用時，被分離出來的病毒有可能被吸入！

（鄧詠中攝）

另外，醫用外科口罩和醫用N95口罩外表面都經過「拒水處理」，酒精、水、血液、唾液等都很難滲入，目的是加強對醫生以及用戶的保護，防止在與患者接觸中出現液體噴射造成交叉感染。

如果用酒精進行消毒，還會破壞口罩外層防水結構，原因是酒精的表面張力和水有很大不同，用酒精處理過的口罩材料對水（血液、唾液）的吸收會增強，這會加速口罩過濾層失效。

因此專家表示，口罩用過一次之後就果斷扔掉吧！！！

所以還是再叮囑各位，還是少出門為妙，因為能省口罩、省口罩、省口罩！

▼▼▼最後附上酒精的安全使用注意事項▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

1、注意室內通風

在室內使用酒精時，需要保證室內通風，使用過的毛巾等布料清潔工具，在使用完後應用大量清水清洗後密閉存放，或放通風處晾乾。

2、安全使用酒精

使用前要清理周邊易燃可燃物，勿在空氣中直接噴灑使用。酒精燃點低，遇火、遇熱易自燃，在使用時不要靠近熱源、避免明火，給電器表面消毒，應先關閉電源，待電器冷卻後再進行，如用酒精擦拭廚房灶台，要先關閉火源，以免酒精揮發導致爆燃。使用時每次取用後必須立即將容器上蓋封閉，嚴禁敞開放置。

3、家中不宜大量囤積酒精

酒精是易燃易揮發的液體，居民在家中用酒精消毒時，可購買小瓶裝的酒精，以夠用為宜，不要大量囤積酒精，以免留下消防安全隱患。

4、避光存放防止傾倒破損

領用、暫存、使用酒精的容器必須有可靠的密封，嚴禁使用無蓋的容器。應避免用玻璃瓶裝存，防止跌落破損。家中剩下的酒精，不要放在陽台、灶台等熱源環境中，也不要放在電源插座附近及牆邊、桌角等處，防止誤碰傾倒。可避光存放在櫃子等陰涼處，存放時要蓋緊蓋子，貼好標籤，避免揮發。

5、存放時避免兒童拿到

有幼兒的家庭，酒精應放在兒童拿不到的地方，對於年紀稍大的孩子，家長可以給孩子講解酒精的特性，教育孩子不要玩弄酒精，更不能用火點燃。

祝一切安好！百毒不侵！

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】