單鏡頭Android、iPhone都玩到3D 相！FB AI運算2D變3D（附教學）

Facebook 3D 相片近期又再「洗版」，因為官方正式開放 3D 相片上載功能予 Android 手機，而且再沒有當初 iPhone 版本雙鏡頭手機的限制！到底新版 3D 相片有什麼玩法？以下就跟大家分享。

Facebook 3D 相片近日再次「洗版」，主要是因為 Facebook 將這項功能，由原本限制只有雙鏡頭拍攝的 iPhone 型號使用，正式開放到讓 Android，甚至單鏡頭的 iPhone 都可以使用。跟 2018 年底首次推出的時候有少許不同，今次 Facebook 其實是利用了 AI 功能，讓用戶可以將任何 2D 相片轉換為 3D 相片。

↓↓↓↓ Android 使用 Facebook 3D 相片步驟 ↓↓↓↓

Facebook 是利用大量由公眾提供的 3D 相片，透過機械學習去估算不同相片中的 RGB 像素跟相機的距離，令 AI 為不同類型的相片建立景深地圖再建構各種不同模式，然後應用在非景深相片上面，以 AI 虛擬出相片的景深資訊。除了 Android 手機之外，其實舊型號單鏡頭的 iPhone 亦同樣可以利用新功能，將 2D 相片上載為 3D 相片。

記者嘗試以設有散景功能的雙鏡頭 Android 作測試，Facebook 的 3D 相片似乎不一定對本身已經記錄景深數據的照片能夠作出更好的處理，反而相片本身前後景物清晰分明，亮度足夠（但不可過度曝光）的照片，Facebook 的 AI 處理起來更加準確。不如大家也試一試以 Facebook 上載 3D 照片，試一試 AI 處理的效果。