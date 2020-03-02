【洗衫秘技】洗衣機紙屑災難不再怕！神人教你一招輕鬆清走紙巾碎

數洗衫十大難題，紙巾碎絕對是其中之一。每次見到「誤入」的紙巾在洗衫過程中變成碎屑，並與衣物黏在一起，就令人十分頭痛，但原來要清理十分簡單！日本就有神人教路，只要加上一個步驟，就能輕鬆「變走」紙巾碎！

用過洗衣機洗衫的人，少不免會遇到下以這些情況，處理不當更分分鐘令人崩潰！

（twitter）

然而雖然情況看似慘重，要清潔其實也不太困難。日本「神人」雪乃近日就遇上衣服布滿紙巾碎，結果只用一招就成功解決，並在twitter分享秘訣。

↓↓↓ 清理紙巾碎方法如下 ↓↓↓（點小圖放大看）

雪乃表示，知道這方法後超感動，再也不怕紙巾碎「謝謝你柔順劑……救世主」。

其實日本綜藝節目「不可思議∞世界（ありえへん∞世界）」之前已有類似教學，結果清潔紙巾碎效果出眾，方法同樣簡單。

↓↓↓ 「不可思議∞世界」教授方法如下 ↓↓↓（點小圖放大看）

+ 3 + 2

有網民實測「柔順劑洗衣法」，發現原本黏滿紙巾屑的牛仔褲，只餘下小量碎屑，可簡單清走。

有網民實測「柔順劑洗衣法」，發現原本黏滿紙巾屑的牛仔褲，果真被洗滌一新，只餘下小量碎屑，可輕易清走。（網上圖片）

不少網民讚這方法非常實用，也有網民提醒有例外情況，例如若是滾筒式洗衣機，且洗好的衣服都已經烘乾，紙巾碎會跑到排氣管中，屆時應找專家維修，否則可能弄壞洗衣機。

但說到治本方法，當然是每次洗衣服前都清理口袋並仔細檢查，防患於未然。