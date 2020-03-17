YouTube Music免費無限空間 個人音樂庫直上雲端串流教學

【YouTube Music 免費雲端串流】由於版權問題，近年流行起來的串流音樂 Apps 所收錄的歌曲陣容不一，身邊會聽歌的朋友總有一兩個愛留戀往日自己下載、甚或自購 CD「rip」出來的歌曲，沒錯可以確保自己想聽的能聽到，不過論方便又怎能及得上手機串流？YouTube Music 近日就推出了一個新功能，讓各位音樂愛好者可以自行上載自己的音樂檔案，上載完畢後就可以在任何平台收聽自己的歌曲，最重要是完全免費！

一步上載音樂檔案

Youtube Music 這一個「上載音樂」的功能在不久前才正式推出，可以任用戶上載自己的音訊檔案，暫時只可以透過電腦（PC/Mac）版本的網頁瀏覽器或 App 上載，不過過程就不算複雜：

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所有上載到 YouTube Music 的音樂有幾個限制，其一是不可以加入專輯圖片，另外就是會獨立於整個 YouTube Music 的官方歌曲庫，在自動生成的 Playlist 中不會包含用戶自上載的內容，同時這些歌曲亦不可以像其他 YouTube Music 的歌曲一樣分享予其他用戶收聽。

所有上載自 YouTube Music 的歌曲，可以在不同平台的裝置進行熄屏收聽（蔡浩騰 攝）

不過，這些上載到 YouTube Music 的歌曲並不會計入 YouTube Premium 的範疇，換言之，就是你可以在無廣告的情況下於所有登入同一帳號的裝置熄屏收聽音樂、並且進行離線下載再於稍後收聽，俺如擁有一個私人的串流軟件一樣！