【新冠肺炎】微軟推權威版新冠肺炎互動地圖　一鍵睇全球疫情數字

新冠肺炎（武漢肺炎 / 新型冠狀病毒 / COVID-19）正在擴散，全球確診人數已突破16萬宗，與疫情相關消息亦滿天飛。微軟（Microsoft）網路搜尋引擎Bing推出新冠肺炎疫情追蹤器（COVID-19 Tracker），收集權威來源資訊，以打擊假訊息。

（COVID-19 Tracker）

Bing新冠肺炎疫情追蹤器（COVID-19 Tracker）整合美國疾病控制與預防中心（CDC）、世界衛生組織（WHO）、歐洲疾病預防及控制中心（ECDC）等多國權威媒體平台消息和新聞來源，透過互動地圖方式呈現。

「COVID-19 Tracker」讓用家線上即時查詢各個國家及地區確診、康復和死亡病例，也可瀏覽各地與疫情相關、來自權威媒體的新聞報道。

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不過，目前只有美國數據會細分成不同州份，其他都是以整個國家為單位。

Bing「COVID-19 Tracker」：按此

香港疫情資訊地圖整合

Bing雖然可以追蹤全球情況，但如果要查看個別地區資訊，例如香港，就要靠港府或民間自製的疫情地圖和資訊網了。

港府互動地圖及資料網：

【新冠肺炎】返工小心中招！互動地圖即check邊間商場商廈高危

民間自製資訊網：

【新冠肺炎】民間自製最齊全資訊網 港高危地區及急症候時一鍵睇

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