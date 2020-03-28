Facebook 隱藏功能　搜尋曾經 Like 讚好相片+節省數據教學

Facebook 雖然日日用，但不少功能大家其實未必識用。舉個例，若要找回曾經 Like 過的相片，或者為手機節省用 FB 時的數據用量，其實是有隱藏的方法！以下就為大家介紹 Facebook 的秘技。

Facebook 其實有不少功能，官方並沒有為大家作詳細介紹，令這些本來實用的技巧，變成隱藏秘技，以下就為大家介紹一下，3 個不常用但其實非常有用的 Facebook 隱藏技巧。

↓↓ Facebook 搜尋自己 Like 過咩相（按圖放大）↓↓

大家平常可能在 Facebook Like 埋 Like 埋不少女神照片，不過要找回曾經 Like 過的相，大家可能沒有什麼頭緒。其實在 Facebook 的搜尋欄輸入「Photos I liked」，就會顯示大家曾經 讚好的相片。大家可以進一步利用篩選功能，選定年份、地點等去搜尋，讓大家總算有方法找回曾經讚好的相片。

↓↓Facebook 節省數據用量（按圖放大）↓↓↓

Facebook 本身其實是消耗數據量頗龐大的 Apps，再加上預設影片會自動播放，自然會消耗更多數據。大家可以在設定中，關閉 Facebook 影片自動播放（或只容許 Wi-Fi 連線自動播放），就可以節省不少數據。

↓↓ Facebook 毋需 Unfriend 一樣可以隔絕麻煩朋友（按圖放大）↓↓

所謂「黑白是良知」，有時候有些長輩、朋友經常在 Facebook 貼出一些是非不分，完全屬於假新聞的帖子，要 Unfriend 對方又礙於真實世界的連繫不太可行，大家可以考慮「Unfollow 取消追蹤」對方，毋須再見到沒有良知的 Facebook 更新，免傷和氣。