Google Maps時間軸教學 即查自己路線有無遇過肺炎確診者

新冠肺炎（COVID-19）確診者的資料，雖然每日都會由香港衛生署提供更新，各大媒體亦會提供相關資料讓大家參考，不過到底自己有無機會遇過確診者，實在係鬼記得咩？其實 Google Maps 有一項叫時間軸的功能，可以讓大家追查自己過去日子的行程紀錄，只要對比確診者行程公開資料，就可以作一個對比。

新冠肺炎（COVID-19）隨時在香港發生第二波爆發，雖然衛生署已經積極更新確診者資料，部份更提供曾經出入的路線，不過對於大部份人來說，想要跟自己的行程對比，似乎入手無從。其實 Google Maps 有一項功能叫「時間軸 Timeline」，只要大家的 Android 或者 iPhone 在過去一段日子一直有安裝 Google Maps，並且根據預設設定，容許 Google Maps 記錄你的位置，就可以用這項功能，回顧自己近日的行程。

↓↓ Google 時間軸功能即check同確診患者行程有無重疊（按圖放大）↓↓

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雖然這項功能，讓大家可以對比，曾經跟確診者在過去一段時間遇上，不過這並不代表曾經遇見，大家就一定要機會受到感染；反之，行程紀錄沒有重疊處，亦不可能掉以輕心。大家最重要的，依然是做足所有防疫措施，並在可能的情況下，盡量減少外出，這樣就可以最大程度，減低自己受感染的機會。