八大攝影前必須注意的準備事項　做漏輕則影響心情重則白忙一場！

每次帶著帶相機攝影就要做足準備工作，否則一定會出紕漏。筆者就是因為準備不足吃過好幾次虧，甚至造成了無法拍攝的窘境。今天，筆者就來為大家總結一下攝影之前都需要做什麼樣的準備工作。

點圖放大看攝影8大必須注意準備事項↓↓↓

+ 12 + 11 + 10

1. 給相機裝上電池，並且充滿電

這並不是開玩笑，筆者身邊的人就發生過這樣的事情。帶著相機去拍照，到地方準備開機，發現沒有反應，一番檢查之後發現相機沒有裝電池，於是鬱悶了一整天。

這些很容易被遺忘的細節，對於攝影時和攝影后的影響都是非常大的，很多情況下都會讓拍照的人無法再繼續進行拍照活動，或者是對拍攝之後的畫質造成不可彌補的影響，所以說這些細節雖然很小，但是我們一定要在攝影前就考慮到，這樣我們拍攝的照片才能保證萬無一失。

還有筆者親身經歷，帶著相機出門，到地方准備拍照，發現相機居然沒有充電，拍了十幾張就關機了，又是鬱悶一整天。

所以出門之前，首先要檢查相機是否安裝了電池，並且給電池充滿電，這樣隨時可以使用。

遺忘指數：★★★ 重要指數：★★★★★

2. 存儲卡帶了嗎？還有空間嗎？

現在的相機存儲卡的種類已經很豐富，常見的SD卡、CF卡，和現在開始流行的XQD卡、CFexpress卡等等。首先，出門拍照一定要檢查相機裡有沒有存儲卡，沒有卡，難道拍了讓空氣存照片嗎？

大家可曾發現，身邊經常有人出門之後沒拍多少照片或者視頻就發現顯示“存儲卡已滿”的字樣，其實並不是大家購買的存儲卡容量低，其實是大家出門前並沒有將卡騰空。

還有個問題，很多用戶的存儲卡容量較小，現在的相機普遍像素很高，尤其是拍攝RAW格式照片，因此一張卡很快就拍滿了。所以出門在外，也要帶上備用的存儲卡。

遺忘指數：★★★★ 重要指數：★★★

3. 別忘了清潔傳感器

對於可換鏡頭相機用戶來說，也就是單反、微單相機用戶，傳感器很容易接觸灰塵，對畫面有所影響。

我們可以選擇相機的清潔傳感器功能（菜單中可以找到），然後拿一個氣吹來吹一吹傳感器的表面，這樣大部分影響拍攝的灰塵都會被清理掉。

如果發現傳感器有大污漬或者無法清理的灰塵，建議去專業的相機清理維修機構去清潔，千萬不要自己隨意動手清潔。

遺忘指數：★★★★★ 重要指數：★★★

4. 照片的尺寸和格式調節

目前大部分相機的照片類型是JPG和RAW兩種格式，但是佳能EOS-1D X Mark III已經加入了HEIF的格式（最早在蘋果iPhone上應用）。對於一般用戶來說，出門主要涉及的格式就是JPG格式。

除了照片格式之外，照片還有尺寸上的分別，最大的類別是L、M、S三種，每一種還有壓縮和未壓縮的分別。其中L檔位是尺寸最大的，筆者建議大家還是選擇這個尺寸更加合適。

所以在出門前，尤其是相機借過別人的朋友，一定要檢查一下照片的尺寸和格式是否是正確的。

遺忘指數：★★★★ 重要指數：★★★★

5. 白平衡和感光度的調節

如果說大家拿不准主意，那麼我們建議大家使用“自動白平衡”選項，這也是最保險的。如果說白平衡調節錯誤，那麼畫面就會偏藍或者偏黃，整體色調會有問題。

感光度其實就是我們常說的ISO。現在的相機由於控噪都很出色，所以ISO的數值範圍都非常廣泛。如果說大家自己對當時環境應該使用多少ISO合適並沒有太多的概念，那麼可以使用自動ISO選型，這樣就不會造成太多的困擾了。

遺忘指數：★★★★★ 重要指數：★★★★★

6. 對焦系統和測光的調節

每個攝影者都有自己喜歡的對焦方式和對焦選擇，而且相機也提供了非常豐富的對焦點，我們在拍照的時候可以調節相應的對焦點來拍攝自己需要對焦的物體，這樣就讓對焦變得更加簡單快速。

不論是白平衡還是感光度，都是直接影響照片畫質的參數選項，所以我們在出門拍照之前，應該盡量記得查看這兩個參數是否正確。

測光可能是我們日常拍照比較少會用到的一個選項，尤其是對於一般的攝影人士來說。目前的相機最常見的就是評價測光、中央重點測光和點測光這三個模式，我們大部分用戶一般都會使用評價測光，但是在特殊環境中，評價測光反而是最不准確的。

遺忘指數：★★★★★ 重要指數：★★★★★

7. 鏡頭是自動對焦嗎？開防抖了嗎？

目前很多鏡頭上都會有功能撥桿的設計，尤其是佳能的鏡頭，會設計防抖和手動/自動切換的撥桿。在出門前，應該對這些撥桿進行檢查。

首先我們來說說防抖的部分。相機的防抖撥桿就是“STABILIZER”這個字樣的，開啟之後所拍攝的照片的抖動程度會有一定的改善。鏡頭防抖就是在鏡頭中設置專門的防抖補償鏡組，根據相機的抖動方向和程度，補償鏡組相應調整位置和角度，使光路保持穩定。

手動對焦對於一般的攝影人士來說，是非常考驗眼力和經驗的，所以一般人都不會使用手動對焦。大家在拍照的時候可以直接將撥桿放置在自動對焦的部分，就是“A或者M/A”的文字部分，這樣在對焦的時候就不用擔心虛焦的問題了。

遺忘指數：★★★★ 重要指數：★★★★★

8. 時間和作者信息設定

旅行結束，回家以後打開電腦，將照片導入電腦中，然後打開照片查看，經常會發現自己的照片的時間穿越了，或者是照片的作者居然不是我自己，而是同事或者朋友。這種事情雖然並不會影響照片的觀看，但是總會引起大家心中的不爽的感覺。

遺忘指數：★★★★★ 重要指數：★★

這些很容易被遺忘的細節，對於攝影時和攝影后的影響都是非常大的，很多情況下都會讓拍照的人無法再繼續進行拍照活動，或者是對拍攝之後的畫質造成不可彌補的影響，所以說這些細節雖然很小，但是我們一定要在攝影前就考慮到，這樣我們拍攝的照片才能保證萬無一失。

當然我們介紹的很多細節還不夠全面，很多時候大家使用的配件上也需要一些提前的準備和調節，所以在攝影之前，尤其是出門之前多檢查自己的設備，必要時攜帶備用的物品，這樣才能夠真正的萬無一失。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】