買耳機如何選擇？三大防騙技巧拒絕買錯　石墨烯、人體工學有咩好

對於選購耳機的朋友來說，除專業的發燒友以外一般不會親自到試聽店親自體驗，也就是我們常說的盲狙。對於中高端HiFi耳機來說，高價位的產品一般不會在音質上動太多的手腳。而對於消費級的耳機產品來說，單看電商的「商品介紹」頁面就非常容易被騙了。今天筆者為大家提供三個在消費類耳機介紹中防騙的技巧，希望大家都能選購到自己心儀的耳機。

點撃圖片看買耳機必須知道的3個防騙技巧↓↓↓

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騙局1：單元材質

耳機的單元材質一般只針對動圈耳機。動圈耳機的震膜材質一直是被耳機品牌拿來吹噓的對象，很多廠家拿各種金屬、化合物等材料震膜作為耳機的噱頭來提升自己產品的“調性”。但事實上，同樣的材料也分製造水準。假如一款耳機介紹自己的單元震膜是石墨烯材質的，本身是當前材料學界最前沿也是備受關注的震膜材料，但如果其震膜的均勻性、材料的優質度不夠高的話，它也不會帶來什麼好的音效。

對此，防騙技巧1：對於選購消費類耳機的朋友來說，請大家記住：萬物都有一分錢、一分貨的道理，不管是什麼震膜材料，它的放音能力在什麼水平直接關係著它的定價。對於這類耳機產品而言，一般同價位越新發布的耳機聽感大概率會越好，但也不絕對。

（Malte Wingen on Unsplash）

騙局2：人體工程學設計

人體工學設計幾乎就是任何耳機都能戴上的帽子，相信曾經選購耳機的朋友都遇到過這一說法。人體工程學意在通過多次建模、模擬、實際測試，將耳機的造型更能舒適貼合人耳，帶來更好的佩戴體驗。但事實上很多消費類耳機打著人體工程學的口號，實際佩戴感並非如此。

對此，防騙技巧2：想要獲得更好的佩戴體驗，首先應該在評論區多多查找曬單的佩戴照片。如果大家的佩戴方式都沒什麼問題，且好評率較高的話，那麼大概率是沒什麼問題的。但如果評論區出現大量關於佩戴問題的評價，那麼朋友們就要小心一些了。

騙局3：頻響範圍

對於頻響範圍來說，30-150Hz為低頻段；150-500Hz為中低頻段；500-5KHz為中高頻段；5K-16KHz高頻段。網上我們能夠查詢到，人類的聽音能力大概在20-20kHz，實際上絕大多數的青年人的聽音能力都是高於，甚至遠超這個範圍的。很多耳機標註的頻響範圍都會包括20-20kHz，但其實際各頻段帶來的音效可能並不好。

對此，防騙技巧3：頻響範圍是大家選購消費類耳機的時候最沒必要看的參數，這項參數只代表它能出聲，而不能代表它能出好聲。如果想要選購一款能夠出好聲的耳機，建議大家選擇大牌音頻廠商旗下的耳機產品，比如惠威、漫步者、碩美科等，這些品牌都擁有完整、給力的研發團隊，至少在聲音上不會出現嚴重的短板問題。

總結： 對於消費類耳機選購來說，商品介紹界面蘊藏著太多的「坑」，並且相信已經有不少朋友踩過了。其實想要選購一款適合自己的消費類耳機並不簡單，希望大家能夠通過本文的三大防騙技巧活用與選購之中，同時祝大家能夠選購到自己心儀的耳機產品。

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