手機應向上還是向下放？維修師揭秘小心放錯會影響手機壽命！

手機就像我們的生命體一樣，無時無刻形影不離，但手機不在你身邊時你都怎麼放呢？你有想過，當要放下手機的那一刻，到底是該朝上放還是朝下放嗎，如果你認為這是一個不重要的問題那你就大錯特錯，千萬不要小看這個看似微小的動作，因為這可是會影響手機的壽命啊！

▼▼按圖放大，看看將手機向下放的原因！▼▼

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根據資料顯示，大家都該將手機向下放！是什麼原因呢，因為這麼做的好處是當手機螢幕向下放，可以保護背面凸出的鏡頭被桌子刮到，更有利的是，向下放也能夠避免手機有灰塵累積，降低被空氣中微小的石粒、石英刮到螢幕的機率。

手機維修師傅讚同手機螢幕最好還是向下放（unsplash@ NeONBRAND）

不但如此手機維修師傅也讚同手機螢幕最好還是向下放，最重要的是能避免手機螢幕被液體濺到，畢竟如果水一撒可是一去不復返，尤其不細心的你更是要小心，尤其是在辦公室的環境，你永遠不知道同事會不會一個不小心把飲料倒在你的手機上。

另外，手機螢幕蓋著，也不用擔心自己的隱私暴露，別人也就無法偷看你的訊息。我想很多人都習慣性將螢幕向上放，無形裡將手機深陷於危險之中，今天就開始養成保護手機的好習慣吧！

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】