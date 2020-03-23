【護眼】常玩電話或致「手機老花」　即學超簡單檢測及改善方法

其實「老花」並非僅限於老人才會有的視力問題，現代人長時間看手機，導致視力退化問題越趨年輕化。最近一種名叫「智能手機老花」的視力問題引發了不少討論，不知道大家的眼睛有沒有出現狀況？！日本綜藝節目抓緊這個話題，告訴大家檢測方法，原來只要用一張鈔票就能在 10 秒內發現自己視力有沒有問題了！

日本綜藝節目「教えてもらう前と後」 在節目中表示，最近一種名為「スマホ老眼（智能手機老花）」讓人非常關注，而這個視力問題最明顯能讓人發現的地方就是——看東西會時對焦變得不容易！

節目訪問了途人，當中不少受訪民眾也表示，在日常生活中遇到過眼睛看東西模糊的情況，或是看漫畫時瞳孔會想要放大。這些受訪者年齡普遍年輕，都是介乎 20 幾到 30 幾歲的青年人。甚至有人說，看東西時要拿遠一點，才能看得清楚！這不就是老花眼的症狀嗎！

節目指出這就是普遍都市人的「智能手機老花」時，人們正在半信半疑。而眼科醫生平松類則獲節目邀請，表示只要一張鈔票就能檢測視力，並且親自教導如何使用這個方法自我檢測。

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對焦速度 3 秒也許看起來微不足道，不過確實是視力出現問題的跡象，其實不容小覷！馬上拿出鈔票，也叫上家人、朋友一起檢測一下，一旦發現跡象，就要趕快糾正了，眼睛可是大家非常重要的寶物呢！

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】