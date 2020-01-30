肺炎病毒或於手機表面存活 24 小時、即睇清潔防疫 3 大要點

現在成為全球健康重大威脅的「武漢肺炎」，是由新型冠狀病毒引起，而除了飛沫傳播之外，透過日常接觸的感染據講亦是其中一個重要的傳播途徑；而要及早預防，必須要清潔的當然就包括了我們每日都在用的智能手機。

近日日本的綜藝節目《教えてもらう前と後》的特別企劃就找來了專門研究呼吸道疾病的專家大谷義夫院長教大家為肺炎以及同時正處高峰期的流感做好防疫準備。

（大谷義夫院長《教えてもらう前と後》截圖）

手機是病毒溫床？

席間，大谷院長就提到病毒會更傾向停留在光滑的表面，對比起毛巾這類大眾認知會藏污納垢的物件，病毒於智能手機上停留的時間更長。

為了預防透過接觸而感染，大谷義夫院長就提供了簡單 4 招，除了清潔手機及其他光滑表面器具之外，還有：

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如何有效清潔智能手機？

要如何才能結淨雙手，大谷義夫院長已經提供了相當詳細的方法，但手機要如何清潔，在影片中就沒有提到；以下就為大家提供 3 個不少人忽略了的要點：

1. 消毒液體要慎選

不少人對於手機與其他電子產品的潔淨方法都存在誤解，為了「消毒」，可能會用到消毒火酒直接塗抹在機器之上，但高濃度酒精對於電子產品的機身有頗大傷害，尤其智能手機屏幕的疏水、疏油層更可能因此而受到破壞。

在坊間其實有這類型的電子產品玻璃清潔液，一樣含有酒精作消毒用途，但就加入馬來酸、防止劣化安定劑及蒸餾水等其他成份稀釋，pH值為 5.8，跟自來水差不多。

但如果手頭上真沒有這類清潔液，可以考慮用清水加上少量梘液或者玻璃清潔劑作清潔，同樣能有殺菌消毒效果。

2. 抹刷物料都有分別

搞定液體之後，用甚麼物料抹刷都值得研究，為了方便，不少人可能選擇以紙巾直接抹刷手機，不過紙巾的質地其實比你想像中粗糙，加入液體之後容易有殘留物，而且當中的纖維更有可能刮花屏幕。

要確保不傷機，可以購買這種細纖維布，或是一般的眼鏡布皆可以用於清潔手機屏幕

要確保不傷機，可以購買這種細纖維布，或是一般的眼鏡布皆可以用於清潔手機屏幕；當然，考慮到衛生、病毒殘留等問題，各位也可以選擇成本較高的即棄清潔方案。

例如鏡頭玻璃名廠 Carl Zeiss 在近年推出的手機清潔專用濕紙巾就是一例，而且不用考慮用甚麼清潔劑

3. 勿將液體直接滴在機器表面

最後一點，也是不少人經常犯錯的，就是將清潔劑直接倒在手機等電子產品上進行清潔，但這樣不單會因份量難以控制而可能讓液體流入機身之內，亦可能影響清潔範圍；其實最有效的方法，是將液體先滴於布料之上，再充份抹刷機身。