Samsung S20慳電秘技！5步啟動隱藏96Hz螢幕更新功能

Samsung Galaxy S20 系列的屏幕更新率最快可達 120Hz，但卻會減低手機電量的使用時間，但原來 Samsung Galaxy S20 系列隱藏了 96Hz 更新率，只要 5 步便可以啟動，既可讓畫面更順滑，亦可以保持足夠長的使用時日，確實一舉兩得。（文：黎生／編：林勇）

Samsung Galaxy S20 系列螢幕更新率最高達 120Hz，雖然可使畫面極為流暢，但卻會影響手機的使用時間，一般用戶未必需要長啟動。但若使用 60Hz 的螢幕更新率，可能又覺得畫面未夠流暢，讓不少用家感到苦惱。但最近 XDA 論壇中就有玩家發現，Galaxy S20 系列原來隱藏了 96Hz 螢幕更新率的選項，只要安裝玩家自行開發的 App，即可啟動，而且過程免 Root，相當實用，值得一試。

隱藏96Hz螢幕更新率設定，比120Hz更慳電、亦比60Hz睇得更順眼（林勇攝）

↓↓↓↓S20 96Hz螢幕更新設定教學（點按下圖放大）↓↓↓↓

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提提大家，Samsung Galaxy S20 Ultra 只有在屏幕像素為 1,080 x 2,400 或 720 x 1,600 下，才支援 96Hz 屏幕更新率。若用戶需要屏幕以 1,440 x 3,200 像素顯示畫面，則最多依然只能挑選 60Hz。

只有 1,080p 及 720p 才能選用 96Hz 屏幕更新率。