Samsung S20慳電秘技！5步啟動隱藏96Hz螢幕更新功能

實用教學
撰文：
最後更新日期：

Samsung Galaxy S20 系列的屏幕更新率最快可達 120Hz，但卻會減低手機電量的使用時間，但原來 Samsung Galaxy S20 系列隱藏了 96Hz 更新率，只要 5 步便可以啟動，既可讓畫面更順滑，亦可以保持足夠長的使用時日，確實一舉兩得。（文：黎生／編：林勇）

Samsung Galaxy S20 系列螢幕更新率最高達 120Hz，雖然可使畫面極為流暢，但卻會影響手機的使用時間，一般用戶未必需要長啟動。但若使用 60Hz 的螢幕更新率，可能又覺得畫面未夠流暢，讓不少用家感到苦惱。但最近 XDA 論壇中就有玩家發現，Galaxy S20 系列原來隱藏了 96Hz 螢幕更新率的選項，只要安裝玩家自行開發的 App，即可啟動，而且過程免 Root，相當實用，值得一試。

隱藏96Hz螢幕更新率設定，比120Hz更慳電、亦比60Hz睇得更順眼（林勇攝）

↓↓↓↓S20 96Hz螢幕更新設定教學（點按下圖放大）↓↓↓↓

先登入XDA論壇後，再在此頁面下載apk插件

提提大家，Samsung Galaxy S20 Ultra 只有在屏幕像素為 1,080 x 2,400 或 720 x 1,600 下，才支援 96Hz 屏幕更新率。若用戶需要屏幕以 1,440 x 3,200 像素顯示畫面，則最多依然只能挑選 60Hz。

只有 1,080p 及 720p 才能選用 96Hz 屏幕更新率。

以上教學以非官方的方式來啟動「96Hz螢幕更新率設定」報導，非官方軟件始終有一定風險，大家要好好考慮才決定是否使用。

5G iPhone傳聞大改設計：更薄不銹鋼邊框、 LIDAR鏡頭似iPad Pro
LG宣布全新手機系列「LG Velvet」！以天鵝絨命名更強調手機設計
抗疫消毒衣物更方便！Samsung AirDresser多功能智能衣櫃實試
nites.tv過萬套電影美劇香港人都可免費任睇？疑似盜版網小心被駭
新MacBook加裝無線充電板予iPhone等產品使用？Apple已申請新專利
Facebook推出安靜模式Quiet Mode　指定時間靜音不減訊息傳送
iPhone 11 Pro平千五、iPad Pro劈千八？網店復活節優惠盡睇
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。