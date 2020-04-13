nites.tv過萬套電影美劇香港人都可免費任睇？疑似盜版網小心被駭

【抗疫留家煲劇】在家抗疫時睇戲煲劑大都是最佳消磨時間的方法，最近香港不少影片串流服務，如Now E、HMVOD等都推出限時免費給大家留家煲劇。不過最近網絡熱傳美國大型電影網站「nites.tv」，都因為鼓勵大家留家抗疫，因此免費開放絡大眾免費任睇多達萬套荷里活電影、美劇等...不過咪住，這個串流網站實在有太多可疑的地方，大家一定要小心。

nites.tv有多達萬套電影、美劇任睇（電腦截圖）

過萬套荷里活、美劇任睇

大家一上nites.tv網站，便會發現非常簡潔而有點Netflix影子的網頁設計，毋須登入便可以睇盡內有大量荷里活電影及美劇任串影片。最新如《上流寄生族》、《小丑女》等電影、《Westworld第三季》都可以有1080p高清串流播放，電腦、手機都可以隨時播放，亦可以利用Apple TV投影上大電視。另外，全部影片都沒有廣告，亦都沒有封鎖海外用戶，亦即是香港人都可以睇到（只有英文字幕）！而官方在FB及Twiiter都呼籲大家留在家中睇戲，不要外出，因此就完全免費提供給所有用戶，好像非常佛心。

↓↓↓↓nites.tv內裡提供大量電影任睇↓↓↓↓

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記者細心留意，此網站於2019年尾開設，內裡已經有過萬套荷里活大作及美劇，實在非常厲害。不過，奇就奇在當睇片時有得選擇「Download」，而且會download「種子」讓用家可以BT下載，這一點無疑令記者產生疑惑。究竟這個影片串流網站是否「正版」授權播放呢？

繼續找尋影片時，就連一向非常著重版權的Marvel、Disney的電影都有得免費睇，如最新一集《Star Wars》、《Avengers系列》，就更加令記者深信這個串流影片網，很大機會並非合法片源串流網站。另外，在網上有不少「nites.tv」的Android apk，但「官方」指他們暫時未有手機app推出，這些apk就更加可疑。

雖然「nites.tv」暫時並不需要用家登記任何資料，以及沒有任何廣告，但一般人不知道網站將來會否隱藏病毒或釣魚程來盜取電腦內資料。想睇免費電影內容？大可以選擇Apple TV、Now E等服務，都有大量電影、劇集任睇任播（下文有教學）。

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