5G iPhone傳聞大改設計：更薄不銹鋼邊框、 LIDAR鏡頭似iPad Pro

【Apple 5G iPhone】據財經網站報道，蘋果正準備為秋季推出的iPhone重新設計，作為旗艦級iPhone會支援5G外，更有兩項新改進：螢幕邊會以更薄不銹鋼邊框包圍、以iPad Pro配置考量加入LIDAR 光學雷達。

據彭博及Macrumors綜合預計，今年秋季推出的iPhone將以iPhone 4 / 5 及iPad Pro結合設計 【設計圖片】

方形機身不銹鋼薄邊

日前彭博（Bloomberg）發表文章指，今年的iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max後繼機，或由兩款較低端機種取代iPhone 11 （預計為iPhone 9 / SE 2020），另外較高級機種則會大改款，iPhone 6開始的彎曲邊緣設計將會回歸iPhone 4 / 5 設計，改用方形的不銹鋼邊框，以2018年推出的iPad Pro為藍本，或更像iPhone 4 / 5外型，更薄的邊框從而令螢幕更貼緊外框，同時採用全平面螢幕與現時iPhone螢幕邊緣略向外傾斜有所不同。

iPhone 4 / 4S 採用的方形邊框曾引起接收問題，「天線門」會否再出現仍是未知之數 【Apple 圖片】

而彭博透過消息人士指，蘋果會在 iPhone重大秋季更新中，將有多達4部新型號手機推出，全部支援5G網絡，而自iPhone 11起以「Pro」作為頂配機款區分後，Apple會在下一代Pro型號繼續採用3鏡頭設計，Pro以外版本將以2鏡頭配置，與現時iPhone 11家族排位一樣。而Pro型號的3鏡頭以外更加入iPad Pro的光學雷達LIDAR系統，而所有iPhone都計劃在處理器方面進行大升級，為配合新iOS中強人工智能和增強實境（Augmented Reality / AR）應用。

加入光學雷達的iPad Pro 2020用於人工智能及AR方面更高效，或在秋季新iPhone Pro系列用上 【Apple圖片】

但彭博亦補充，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情對經濟影響仍存在不確定性，Apple發表新iPhone計劃、新機硬件規格可能仍會改變。回顧早前報導（點擊放大圖片細睇詳情）：

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資料來源：Macrumors