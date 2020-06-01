Apple Watch淨用來睇時間太浪費！四款實用App全方位活用智能手錶

記步、運動、測心率，推送、支付、換錶盤。Apple Watch 能做的事情，似乎和幾百元的手環沒有太大區別。不過憑藉著App Store 裡豐富的應用程式，Apple Watch 能做到的可不止這些。

作為可穿戴設備，Apple Watch 最大的特點是可以隨時記錄你的狀態，所以Apple Watch 可以完成比iPhone 更精準的運動、睡眠監控；而像航程、待辦等只需要看一眼的信息，Apple Watch 也可以輕鬆做到。今天要推薦的，就是一些在Apple Watch 比在iPhone 上更好用的app。

所以Apple Watch 可以完成比iPhone 更精準的運動、睡眠監控；而像航程、待辦等只需要看一眼的信息，Apple Watch 也可以輕鬆做到。（Andres Urena/Unsplash）

AutoSleep

充沛的睡眠會讓你擁有一整天的好心情，《AutoSleep》就是一款使用Apple Watch 來監控睡眠質量的app。這款app 要如何使用呢？只需三步，第一步安裝app，第二步戴上手錶睡覺，第三步醒來查看睡眠數據——除此之外，你什麼都不需要做，《AutoSleep》會自動檢測睡眠時長和質量。

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進入app，我們可以看到當天的睡眠狀態，不僅有對當天睡眠情況的詳細分析記錄，還有用圓環的形式對睡眠時長和睡眠評價進行清晰的展示。之前的睡眠記錄，則可以在「時鐘」以及「歷史」中查看。「時鐘」界面通過睡眠時長、優質睡眠時長、深度睡眠時長以及心率，將當日的睡眠質量進行了量化分析。點擊圓環進入詳細分析，睡眠趨勢、報告一應俱全。

《AutoSleep》的記錄不僅限於睡覺時間，在「當日/編輯」界面，是否運動、是否拿起手機、是否佩戴手錶等等信息都會被記錄下來，讓你了解到更準確的活動習慣。

不過，可能有一些朋友並不習慣戴手錶睡覺，沒關係，即使不佩戴手錶，只要在上床前把Apple Watch 放在充電器上，《AutoSleep》也可以根據你早晨解鎖手機或者戴上手錶的行為，來判斷計算你的睡眠時長——也只能記錄你的睡眠時長而已。

Shazam

看到這個app 名，總覺得大聲喊出來就可以變身為超級英雄。當然了，這個《Shazam》和《沙贊！神力集結》並沒有關係，它是一款用於識別音樂的app。

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當你聽到了一首歌曲卻不知道歌名，只需在Apple Watch 上打開《Shazam》，點擊中間的logo，《Shazam》就可以聯網快速識別分析，得到這首歌曲的各項信息。支持eSIM 卡的Apple Watch 讓你即使沒有攜帶手機，也可以隨時隨地識別音樂。就算實在沒有網絡，《Shazam》也會創建一個數字指紋，在你聯網時再進行識別。

在iPhone 端的《Shazam》上，我們還可以看到歌曲相關的視頻、音樂、集錦等內容。同時，《Shazam》還可以與《Apple Music》進行聯動，將你識別的曲目整理為一個專輯，讓你隨時暢聽。

滴答清單

只要聊到待辦事項，《滴答清單》就是一個繞不過的app。全面的功能、簡潔的界面、貼心的本地化都是它的特點，支持桌面端和移動端的《滴答清單》也沒有忘記Apple Watch。

Apple Watch 上的《滴答清單》界面很簡單，頂部是列表和添加新任務，下方就是需要完成的項目。

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支持全平台的《滴答清單》讓我們不論是使用電腦還是手機時都可以快速的添加待辦事項。Apple Watch 則補上了《滴答清單》使用場景的最後一塊。不論你是走在路上還是忙其他事情，臨時想起的事項都可以使用Apple Watch 通過語音快速記錄，而未完成的任務，也可以在手錶上隨時查看、選定完成。

不止如此，《滴答清單》還可以作為錶盤的模塊顯示在桌面上，我使用的是「健身記錄數字」錶盤，《滴答清單》被我固定在了錶盤的下方，在我每次看時間時，都可以看到今天還有哪些任務沒有完成，這樣的強提醒讓我的工作效率也高了不少。

航旅縱橫

航班延誤、登機口變更、Check In時間確定……上飛機前我們需要一遍遍確認各類信息，以防延誤登機。雖然手機上有許多可以查看登機信息的app，但比起抬手就能在Apple Watch 上查閱各類信息，手機就顯得沒有那麼方便了。

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《航旅縱橫》的Apple Watch 端可以查看未來的航班信息以及Check In變動，通過《航旅縱橫》app 還可以把電子登機牌發送到《銀包》app 中，使用Apple Watch 就可以登機了。

自帶App

除了這些好用的第三方應用，Apple Watch 自帶的app 其實也足夠好用。設置一個25 分鐘的定時器，它就是一個很好的番茄時鐘；連接好AirPods，開啟A​​pple Music，即使沒有手機也能在運動時音樂相伴；喚醒Siri，查匯率、問天氣非常方便；在最新的系統中，計算器也有了Apple Watch 的版本。

Apple Watch 自帶的app 其實也足夠好用（AppSo提供）

對比主動獲取信息的手機，Apple Watch 顯得很被動，你不會像玩手機一樣去使用它，但你可以通過Apple Watch 快速獲得各類推送、運動量、健康狀況，甚至在解鎖MacBook 時，你才會在「咔噠」聲中會心一笑。

從誕生初期的質疑到如今蘋果發布會上用戶發表感謝的影片，Apple Watch 得到了越來越多用戶的認可——它沒有手機那麼豐富的功能，但它可以監督你完成健身任務、提醒你別忘記喝水吃藥，從出行到宅家，從工作到娛樂，Apple Watch 一定會在某個時間幫到你。

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【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：買了Apple Watch 只用來計步看時間？收好這4 款App，讓你的智能手錶更智能】