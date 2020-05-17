【平面相變3D相】唔使 Facebook 都整到立體相　多平台跟朋友分享

Facebook 近期開放 3D 立體相片功能，就算是以單鏡頭手機拍攝的普通 2D 平面相片，一樣可以利用 AI 變成 3D 相片，不過特效相片只能夠在 Facebook 上分享。想在其他 Apps 跟朋友分享 2D 變 3D 相片？Loopsie 這一款 App 就可以做到。

Loopsie 近日成為 iOS App Store 的編輯精選 App，跟 Facebook 一樣，以 AI 技術去為一般的平面相片加入散景效果，強行將前後景切割，效果一般來說令人意外地不俗。對比起 Facebook，Loopsie 更加可以為相片加入多種 3D 效果，以及像 Instagram 般加入濾鏡，甚至眩光等效果，令 3D 效果更加真實及有玩味。（model: Yuka）

↓↓ Loopsie 製作 3D 相片功能步驟 ↓↓

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雖然 iOS 跟 Android 平台均有 Loopsie 這一款 App，不過在兩個平台的操作及使用方法完全截然不同，大家可將其視為不同 Apps 看待。另外，Loopsie 是一款收費 App，分別有每月港幣 $33、免費試用 3 日然後一年訂閱 $158，或者一次過購買 $448 的選項。

記者會建議大家先免費試用 3 日，再決定是否訂閱；至於一次過購買的選項則不太建議（始終時常會有限免或特價優惠）。作為一款付費 App，Loopsie 的效果雖然非常好玩，不過穩定性並不出眾，未知是否跟記者僅使用 iPhone XR 測試有關。