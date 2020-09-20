Apple Watch 6／SE／3邊款最啱你？一文看清三種價位手錶功能異同

Apple日前發布了兩款最新版本的Apple Watch，並且讓原本的Series 3繼續上架放售，讓現在的Apple Watch選擇增加到三個，可是這三個選擇之間到底差在哪裡？如果不想直上Series 6，選擇Apple Watch SE比較還是Series 3比較好呢？ 文：Bakery Kung（GQ Taiwan）

即看3款Apple Watch 的差異▼▼▼

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三款手錶的共同功能

首先，現在的三種Apple Watch都具備可以帶去衝浪、游泳等等「淺水域」的50公尺防水等級，通常大家會使用的功能莫過於日常/運動監測身體的狀況、直接接聽電話、回覆訊息、使用Apple Pay付款、尋找iPhone、運動時不用帶手機就可以換音樂等等功能，而要不要買自備網路的行動網路版本就看大家的選擇了，如果你真的很在意不用帶手機出門就可以完成很多事情的感覺，當然就是買行動網路版最完美！

編輯個人也是覺得行動網路版才可以感受到智慧手錶的方便性，但實際上就看大家的使用情境囉！除了共同擁有的可能以外，以下就告訴大家這三款手錶有什麼不同？如果想買Apple Watch但不知道要選哪一款的朋友馬上看下去吧！

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Apple Watch Series 6

這次發表會上的一大重點就是Apple Watch使用者如何利用這款智慧手錶的健康功能發現自己的健康問題，並且治療獲得改善，此次Apple Watch Series 6主打增加「血氧」偵測和海拔測量兩項新功能，讓使用者可以更掌握自己在健身和運動、睡眠時的身體狀況，也對熱愛登山的人提供一個新選項，而同時面對近來全球最大的健康危機COVID-19，蘋果正在嘗試以血氧偵測來提早檢測出來相關危機的可能。

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另外一個重點是Series 6是採用最新的S6晶片，效能可以比起前代快20%，同時還帶來紅色和藍色外殼兩種新色，讓Series 6一共有5種配色可以做選擇，6種配色除了紅色和藍色、銀色三種顏色跟其他機種採用一樣的鋁金屬以外，黑色使用鈦金屬、金色使用不鏽鋼，就會成為想要高質感朋友們的最佳選擇。而許多人相當在意的螢幕會不會隨時亮著的狀況，Series 6也配備隨顯 Retina 顯示器，可以滿足許多人覺得手錶就是要隨時看得到螢幕的情況。

Apple Watch SE

Apple Watch SE是這次大家等待已久的「入門版本」Apple Watch，應該有許多人好奇SE版本與Series 3究竟差在哪？首先在效能方面，Apple Watch SE搭載S5晶片，比起Series 3採用的效能還是快上許多，而且也擁有Series 6才有的海拔偵測功能，但因為少了血氧傳感器，所以無法感測血氧，顯示器部分則是一般Retina 顯示器，就不能有隨顯功能，很在意手錶必須隨時能看時間的朋友可能就要多加注意。

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Apple Watch Series 3

Apple Watch Series 3畢竟在此系列中是發表時間比較久的款式，處理器採用的是S3晶片，但是對於想用基本功能的人來說已經足夠，尤其蘋果正在推廣讓孩子和長輩使用Apple Watch，如果想要更能好好的追蹤與照顧孩子與長輩的健康，同時家裡也都是使用iOS環境的話，使用Series 3就是最好的選擇。

Apple Watch Series 3（官網圖片）

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：Apple Watch SE跟Series 3差在哪？2020三款「最新」Apple Watch購買指南】