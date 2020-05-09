【世界密碼日】一分鐘即查即知：你的密碼有多安全

我們每日都要登入手機、電腦甚或網路上大大小小不同的戶口，用到的多是以不同數字與字母組成的密碼，然而你有信心你的密碼足夠安全嗎？ 5 月 8 日其實是「世界密碼日」(World Password Day)，不如就趁這一天了解一下自己慣用的密碼是否安全吧。

如何才是一個好密碼？

撇除因為人為途徑外洩／被盜的因素，一個好的密碼，最終目標是要避免被電腦以暴力運算手段推算到密碼，故滿足以下的四個條件，滿足得越多越好

1. 長度足夠（越長越好、最少 8 個字元）

2. 避免採用連續／單一數字／英文生字組合

3. 採用大小楷英文字母

4. 加入符號

理論上，在沒有任何保安措施的阻撓下，電腦可以推算到正確的密碼組合只是時間問題，不過滿足了以上條件之後，要讓電腦推斷到你密碼的時間將會大幅延長，從而爭取到時間讓系統的保安措施生效，甚或讓其推算時間長得不需要理會。

究竟哪些密碼是好、哪些密碼是差？2019 年尾數據保安機構 SplashData 就進行了調查，並披露了 10 大最差勁的密碼，當中不乏太短、太單調的反面教材：

+ 6 + 5 + 4

網上工具即 Check 密碼安全

想要知道自己的密碼是否足夠安全，除了用以上的元素組成，網上亦有不少的現成工具可以輔助你快速地驗證密碼的強度。當然，由於關係到密碼安全，最好還是在可以信賴的網站進行測試，如果真的擔心的話，也不妨先行斷網才鍵入密碼。

以下我們用的就是密碼保管軟件 My1Login 的工具，強調不會紀錄任何輸入內容，斷網也可以正常運作，我們就測試了幾個不同強度的密碼：