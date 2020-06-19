手機向來是送給父母的熱門禮物，Apple推出iPhone已超過10年，但年長一輩對智能手機多數一知半解，收到新機都不太懂用。近來出了性價比高的新iPhone SE，各位孝順仔女何不在父親節送上多一份心意，手把手教爸爸如何用得更精明，以下5招非常簡單，一學就識。

1．以iPhone用八達通

長者$2坐車優惠已實行多年，不少老人家因此多了出門四圍去，坐交通工具自然要用到八達通，但實體卡容易忘記帶在身又或會不見，現在iPhone已能透過NFC使用八達通，只要幾個步驟便能把八達通加入手機的電子銀包，日後使用更方便又不必再帶實體卡在身上，試想像其他長者還在上車時左找右找，而你的爸爸卻瀟灑地以手機「一嘟」即可，幾有型！

只是三千多元的iPhone SE性價比極高，是父親節送給長輩的最佳禮物。

點圖看設定手機八達通方法：

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同場加映．於Apple Watch新增八達通

如果想要以Apple Pay在Apple Watch上進行八達通交易，就需要將卡從手機上「轉移」到Apple Watch，用家可以隨意在手機和手錶之互換八達通，但留意同一張八達通卡是不可以同時存在於iPhone以及Apple Watch 之上。

2．分享行蹤不怕迷路

iPhone向來有「尋找」功能但很多人都不用會，其實iOS 13或以上版本的「尋找」app可以助你與家庭成員或朋友分享身處地點。此功能於長者手機更是重要，只要將爸的Apple ID加到自己的「家庭成員」便能看到其行蹤，加強家人之間的聯繫，更不怕他日後會迷路走失。

只要將爸的Apple ID加到自己的「家庭成員」便能看到其行蹤

3．善用共享免誤課金

手機App實在有很多付費項目，老人家使用iPhone最大「危機」就是不小心課了金，按錯付款買App。其實只要善用「家庭共享」功能，就可避免重複購買app的情況；它可讓你與多達五位家庭成員分享App Store內容，以及Apple Music和Apple TV+家庭收費計劃；設定購買共享功能後，任何家庭成員曾購買或下載的歌曲、專輯、電影及App，都即時可供群組內存取，換言之其中一人買後其他便不用再付款。當然作為醒目仔女，還是要時刻提醒父母別亂按App內付款項目。

4．AirDrop長輩圖

年青用了這麼多年當然明白AirDrop的好處，只要開啟此功能所有Apple產品之間都能輕鬆分享相片、影片等資料，不過長輩可能沒有這個經驗，父親節來到是時候為他們開啟這度方便之門，等大家互傳「長輩圖」也更容易。

AirDrop一經打開便能和朋友互傳檔案，但也要小心防止陌生人亂接收和發送，請留意以下步驟：

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5．設定得當更舒服

除了「Dark mode」外iPhone本身就有很多設定可以貼合個人使用習慣，例如字體大小、動態顯示、放大鏡等等，為老人家著想，子女們送手機時順便幫忙設定好，令他們用得更舒適也是一種孝順之舉。