氣炸鍋炸蔥油餅突爆炸毀廚房！專家教5招防範　2類食物勿放入

【氣炸鍋安全使用Tips】氣炸鍋雖然方便，但稍一不慎隨時變「爆炸鍋」！台灣上周就發生氣炸鍋爆炸事故，幸無人傷亡。氣炸鍋要用得安心放心，就要緊記專家以下5點建議了。

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台灣新北市萬里區上周二（6月9日）發生氣炸鍋爆炸事故。一名林姓婦人使用氣炸鍋炸蔥油餅，其間突然爆炸起火波及整個廚房。幸好林姓婦人當時不在廚房，逃過一劫。

↓↓↓ 氣炸鍋爆炸情況 ↓↓↓

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氣炸鍋標榜健康方便，是時下潮流之選。綜合台灣消防及理化教師李鋒等專家意見，要用得安心不變「爆炸鍋」，以下5招大家可參考。

↓↓↓ 氣炸鍋安全使用5大要點 ↓↓↓

氣炸鍋食物致癌物或超標 食安中心教2招解決 2類食品不應放入

韓國消費者協會早前檢測市面10款氣炸鍋的安全和健康性，把冷凍薯條置於攝氏200度高溫，再按照產品說明書烹飪，結果發現，10款空氣炸鍋中4款炸出來的薯條，致癌物質「丙烯酰胺」含量超出歐盟安全標準，最嚴重的超標兩倍多。

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韓國消費者協會沒有公開相關品牌名稱，但是次檢測的10款空氣炸鍋，都是韓國市面熱銷款式。

韓國消費者協會表示，即使不放入食用油，薯條等含碳水化合物食品經過長時間高溫烹飪，會產生「丙烯酰胺」，提醒消費者烹飪時不要「炸過頭」。

食安中心氣炸鍋使用建議

本港食物安全中心周三（3月18日）亦於Facebook發帖講述氣炸鍋問題，指出當食物用超過攝氏120度高溫加熱，食物內天然存在的游離氨基酸天門冬酰胺同還原糖，例如葡萄糖及果糖就會發生反應，形成丙烯酰胺，而無論用哪種烹飪方法，溫度愈高時間愈長，產生的丙烯酰胺就會愈多。

（食物安全中心Facebook）

至於要如何減少丙烯酰胺含量，食物安全中心有以下兩點建議：

專家警告2類食品勿放氣炸鍋

氣炸鍋固然方便，但其實不是所有食品都適合放入氣炸鍋！台灣董氏基金會食品營養中心主任許惠玉就有5點建議，並列出不應放入氣炸鍋的食品：（點小圖放大看）