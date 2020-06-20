【現金發放計劃 / 政府派錢 / 派1萬 / 派一萬】今個星期日（6月21日）除了是父親節，亦是政府1萬元現金發放計劃開始登記日期。本文一次整合申請方法、重點和伏位，以及21間參與銀行有何登記優惠。

政府派錢1萬元現金發放計劃於6月21日早上7時起接受申請，市民可經銀行或香港郵政登記，但收款時間會有差異。

現金發放計劃9大重點及5伏位 搞錯隨時無得申請？

至於具體申請方法，到底如何才可以盡快取得1萬元？哪些銀行才可取錢？是否符合申請格？填錯資料怎麼辦？以下9大重點一一解答！

↓↓↓ 1萬元現金發放計劃9大重點 ↓↓↓

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5類帳戶不可登記 填錯資料怎辦？

1萬元現金發放計劃申請方法雖然簡單，但亦有多個地方需要小心留意，否則隨時取不到錢或延遲取錢，例如5類帳戶原來不可登記，以及個人資料收集用途等。

↓↓↓ 1萬元現金發放計劃5大伏位 ↓↓↓

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盤點21間銀行、虛擬銀行優惠 邊間最著數？

不少參與現金發放計劃的銀行都推出優惠吸引客戶，部份更有額外1萬元大抽獎！登記領取1萬元機會只有1次，究竟在哪間銀行登記領錢最好最著數呢？以下各銀行優惠大家可看看。

↓↓↓ 現金發放計劃各銀行優惠（點小圖放大看） ↓↓↓

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更多詳情：盤點21間銀行、虛擬銀行優惠 邊間最著數？

書面登記填寫及遞交表格5大伏位

書面登記方面，可按此到現金發放計劃網頁下載表格，或到各銀行分行、郵政局、民政事務總署各區諮詢服務中心、社會福利署分區福利辦事處、房屋委員會轄下公共屋邨辦事處及客戶服務中心索取。

填寫申請表格程序十分簡單，只要填寫5大類資料再簽署就完成，詳情可看下圖。

↓↓↓ 現金發放計劃表格填寫步驟（點小圖放大看） ↓↓↓

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雖然填寫表格相當簡單，不過都有一些地方需要小心留神，以免遲收錢甚至DQ收不到錢！

↓↓↓ 現金發放計劃申請5大伏位 ↓↓↓

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更多詳情：現金發放計劃表格可下載 盤點伏位做錯影響申請

新移民也可以領1萬元？

雖然新移民無受惠於現金發放計劃，但會透過關愛基金派發，通過經濟審查就可獲發1萬元，估計約20萬人受惠，涉款逾21億元。