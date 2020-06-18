八達通更換｜02年後八達通設聲響通知 3個月內更換 即睇換卡方法

【八達通更換計劃2020】如果大家使用八達通時聽到「嘟～嘟嘟」3下響聲就要注意了，事關代表你的八達通需要更換，如果不更換，3個月後就會失效！快看看免費更換八達通方法吧。

相關報道：iPhone八達通用定唔用？話你知6大隱藏收費 無用照收錢！

2020年6月中開始，八達通會逐年更換於2002年及之後發出的租用版八達通（包括不記名八達通及個人八達通），每批八達通有至少3個月通知期，並會有「嘟～嘟嘟」拍卡提示聲響提醒用戶更換。

（資料圖片）

用戶需在八達通失效日期前到指定地點更換八達通，以繼續使用八達通服務，地點包括港鐵站及商場的「八達通服務站」、港鐵客務中心（包括輕鐵客務中心）、九巴客務中心和新渡輪顧客及八達通服務站。

不過個人八達通用戶，需預先在網上登記更換新卡。

↓ 網上登記及更換新卡方法（點圖放大）↓

+ 21 + 20 + 19

網上登記：按此

iPhone或Apple Watch用戶，可透過銀包App、Watch app或八達通App，把需要更換的實體八達通，轉移成為iPhone或Apple Watch內的八達通，方法如下：

+ 9 + 8 + 7

至於Samsung流動裝置用戶，可透過Samsung Pay app及八達通App，把需要更換的實體八達通轉移成為Smart Octopus in Samsung Pay，詳細方法如下：

+ 9 + 8 + 7

2項服務／優惠不會轉移至新八達通

更換新卡時，下列服務／優惠會自動轉移至新八達通：

八達通餘額

最近9次消費紀錄

自動增值服務

八達通日日賞$

八達通日日賞 - 電子印花

公共交通費用補貼

屋苑／商業大廈／校園門禁系統

校園管理系統

屋苑／商業大廈／校園專用巴士

港鐵乘車優惠及服務：

學生車費推廣計劃

輕鐵個人八達通積分優惠

羅湖 / 落馬洲特惠乘車計劃

港鐵全月通加強版

港鐵「即日第二程車費九折」優惠（如適用）

港鐵特惠站優惠

登記賬戶內獎分及已領取的免費車程

九巴月票

新渡輪月票／假日來回票

新巴／城巴車費優惠

以下2項服務／優惠，則不會轉移至新更換八達通：

停車場時租／月租服務

港鐵泊車轉乘計劃

用戶須保留更換八達通收據，並向相關服務供應商查詢，安排將該服務和優惠轉移至新八達通。

如何查詢自己八達通是否須更換？

只要進入八達通網頁並輸入簡單資料，就可以查詢八達通是否需要更換及失效日期，方法如下：

查詢八達通：按此

電子八達通6大隱藏收費 無用照收錢！

iPhone及Apple Watch可以透過Apple Pay進行八達通交易後，無疑令八達通交易更方便，惟按金、辦理退款、報失、不常用八達通的行政費等，大家都不容忽視！

↓↓↓ 電子八達通6大隱藏收費 ↓↓↓

+ 2

至於是否要使用Phone、Apple Watch八達通，大家可先看看以下問題再考慮考慮。

↓↓↓ 點下圖放大解說10大疑問解難 ↓↓↓