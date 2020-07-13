【日本Dreamcast玩家22年未開封Game光碟徹底腐朽！】廿年前或者還有少量人用磁碟 Floppy Disk儲存資料；時至今日2020年莫講話Floppy，就連光碟都未必有幾多後生見過實物了。實體媒介淘汰在即，畢竟大部份影音娛樂遊戲媒體都已經數碼化，儲存於雲端或以串流形式獲取。但依然有好多中老年人仍會收藏實體媒介，只不過即使全未放封的新品，其完整狀態或者敵不過歲月流逝的摧殘、已經不保？

Dreamcast 22年未開封全新遊戲碟徹底玩完！日本一位資深遊戲收藏家「H/de.(TECHNOJAPAN.net)」（Twitter@hide_loopcube）近日開封一隻22年的世嘉家用主機Dreamcast專用的GD-ROM遊戲光碟。但一開見到隻碟，應該會馬上便非常後悔有如此決定吧？因為已經嚴重劣化腐蝕！（點擊放大圖片細睇）：

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只見到從盒中取出的Dreamcast GD-ROM遊戲光碟，其讀取面呈現出類似水面油光、蠟狀的波浪「花紋」，極其怪異。H/de.指曾經試圖擦拭光碟，發現那些旋渦般的「蝸牛圖案」根本不是在塑膠表面（聚脂層），而是金屬染料所在的內部反射層出事所導致。好明顯，H/de.這隻GD-ROM已經不能再讀取。

光碟係由好幾層塑膠（聚脂頂層、底層）、鋁或銀化物染料（金屬反射層）及黏著劑壓成而成。H/de.的情況，可能是黏著劑吸附水氣，長時間下令黏性減弱、內部出現剝離情況。但最致命的是，接近圓心（中央紀錄起始區）的金屬化物染料已經氧化而出現類似生鏽的剝落，資料基本上無得救。

光碟最流行時，都被認為可以長時間保存資料，20至30年以上也不成問題。然而此張Dreamcast GD-ROM只是22年歷史已劣化至此，足以成為反例。Twitter上很多網民都擔心遊戲光碟遲早也會如此變質，因此H/de.都建議最好預先備份數碼檔案，防止光碟未來變壞不能讀取。當然，對於部份重視包裝完好無缺的收藏定而言，盒內的光碟狀況便不需憂慮了。

資料來源：Twitter@hide_loopcube、nlab、Yahoo! JP、Togetter、ETtoday

光學媒體，尤其是早至80、90年代出產的光碟，不論是流行的種類如CD-R、CD-ROM、GD-ROM、CD、VCD、DVD、Bluray等還是較冷門早期的LD，都有經年變質的可能。因此，適當保養潔淨光碟、維持光碟存放空間的穩定，都幾緊要。就算遲早都有報廢一日，做足以下幾點都可以幫隻碟「延年益壽」。即睇光碟保養5大注意位（點擊放大圖片細睇詳情）：