「手機清潔！電腦鍵盤消毒！」新冠肺炎疫情再次轉趨緊張，確診人數上升，現時仍不能掉以輕心。除了個人衛生外，日常經常用到的電子產品的清潔都是很多人關注的地方，不過有電池和電子零件的產品在清潔上遇上不少難題。日本近日就有節目指出，當地吹起了「可水洗」的熱潮，這類可以直接用水清潔的電子產品成為搶購對象。

可水洗電子產品

日本 TBS 電視台的節目「グッとラック！」指出，在疫情期間，不少人為消毒一些經常需要接觸使用的產品而煩惱，可能使用消毒濕紙巾輕擦表面就已別沒他法。有見及此，主打防水甚至可以直接用水清洗的電子產品，在日本的銷量急升，比起以往集中看產品的效能﹑外型，是否容於清潔消毒，現在才是最重要的入手原因。

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富士通arrows Be4 F-41A

現在很多手機都加入防水功能，雖是「防水」但其實大多只能防濺水，而日本富士通在 6 月剛推出不久的「arrows Be4 F-41A」，就可以直接放在水喉下，用清水和洗手液清潔。用家亦不用擔心描孔會入水，只要清潔完後用毛巾簡單抹乾即可，這功能在疫情下的確非常吸引。

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即使大家使用的手機不能直接用水清潔，但也不要忘記每日都應進行消毒，以下將分別就 Samsung 和 iPhone 分享清潔方法。

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