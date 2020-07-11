撰文：李家樑
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【新冠肺炎 確診者大廈名單】本港新冠肺炎（武漢肺炎，新型冠狀病毒，COVID-19）疫情出現第三波爆發，本地感染個案數目急升，學校亦要停課。其實港府製作了官方香港疫情地圖，整合確診者曾到訪大廈、食肆、學校、商場及交通工具等資料，快看看自己曾否前往。
(衛生署)
本港新冠肺炎感染個案近幾天大幅上升，單單今日（7月10日）已增加38宗個案，其中32宗更是本地感染個案，累計已突破1400宗！
▼▼▼ 即睇曾有確診或疑似個案大廈名單 + 交通工具 ▼▼▼
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新冠肺炎感染人數急升下，本港多區都有確診者足迹。要知道哪些大廈、食肆、學校、商場及交通工具曾有確診者到訪，可以瀏覽港府製作的「2019冠狀病毒病 – 香港最新情況」互動地圖，使用方法如下。
▼▼▼ 新冠肺炎疫情互動地圖使用方法 ▼▼▼
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衛生署：按此
K Kwong逐一點評14款香港品牌口罩 Watsons、HKTVmall質素如何？
記者於坊間及官網搜羅14款香港品牌口罩，交給K Kwong逐一點評質素。（林勇攝）
新冠肺炎疫情再度爆發，口罩繼續是重要防護物資，但市面上港產口罩款式眾多，究竟如何選擇呢？香港01早前委託化學專家K Kwong博士一一測試，看看各款評分。
▼▼▼ K Kwong實測香港口罩及價錢（點下圖放大解說） ▼▼▼
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▼▼▼ 香港口罩官方規格（點下圖放大解說） ▼▼▼
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▼▼▼ K Kwong點評多款香港口罩（點下圖放大解說）▼▼▼
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更多詳情：K Kwong逐一點評14款香港品牌口罩 Watsons、HKTVmall質素如何？