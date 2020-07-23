【微軟Windows 10 5月更新現「沒有網路連線」新Bug】Windows 10 2004版亦即5月大型更新發布以來問題天天都多。雖然Microsoft保持修正，但所謂屋漏偏逢連夜雨、十個煲九個蓋，系統依然錯漏百出，一些原有問題修復過後又浮面，反映未曾根治。近日又爆出明明上到網、系統卻一直顯示「沒有網路連線」的新Bug。

查實Windows 10「沒有網路連線」Bug不算新，只是近排似乎有更多用家遇上而已。早於Windows 10 Version 2004在5月推出初時，已有人用Insider Program測試，發現電腦即使成功連接Wi-Fi，網路狀態圖仍顯示「沒有網路連線」。就連用LAN線連接的固網連線（乙太網絡）也會出現如此錯誤。

已有微軟工程師在TechNet論壇上確認該問題，表示Microsoft已意識到該Bug，目前正在調查中，但尚未找到解決方法。（網頁擷圖）

Windows 10是次「沒有網路連線」Bug非常奇怪，因為它介乎連線同連唔到線之間。你話完全不能上網又不是。👇👇👇即睇Windows 10「沒有網路連線」Bug有幾吊詭+造成乜嘢壞影響👇👇👇

更諷刺的是，有用家嘗試透過Windows意見反應中樞（Feedback Hub）反映問題，卻因所謂「沒有網路連線」的虛假狀態而無法前往。值得注意的是，此次是Windows 10更新在過去三個月中第二次造成截斷網絡連接的Bug，上次出問題的是KB4556799更新。

已有微軟工程師在TechNet論壇上確認該問題，表示Microsoft已意識到該Bug，目前正在調查中，但尚未找到正式解決方法。好在，一些受影響的用家發現以下方法有效：

👇👇👇即睇修復Windows 10更新「無網網路連線」錯誤流程👇👇👇

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資料來源：Forbes、Windows Latest

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YouTube 、Netflix 播片有多重要？現在不論是在 Office 工作、或是近來因疫情而重臨的在家工作，整天困在電腦前對著一堆文件未免令人感覺枯燥。無片睇真是世界末日。未必人人有得WFH，這個小工具就讓各位可以全屏幕辦公的同時分出一小塊播放 YouTube、Netflix 等網絡影片，忙裡偷閒。

設定完畢後，即使在做其他工作，甚至關上 Chrome，影片都可以繼續獨立播放（蔡浩騰 攝）

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