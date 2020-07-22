教你安裝YahooKeyKey＼OpenVanilla輸入法　Mac機2020更新版必裝

MacBook Air 及 MacBook Pro 近期進行 Back to School 優惠，相信不少讀書的朋友都趁機更換新機。不少朋友慣用的 YahooKeyKey 輸入法自 macOS 10.15 開始，安裝就比較昔日麻煩得多。以下就為各位朋友提供 2020 年版本的更新安裝法。

Mac 電腦用戶，不論是 Mac 桌面電腦抑或 MacBook Air、MacBook Pro 的用戶，只要當初由 Windows 平台轉會，相信不少都曾經使用過 YahooKeyKey 這一款由 Yahoo 推出，輸入法排位跟 Windows 的速成、倉頡非常相近的免費輸入法。雖然 Yahoo 已經停止更新多年，不過卻將有關輸入法免費開源，而 OpenVanilla 的開發者 zonble 亦將 Yahoo 輸入法更新封包放到 GitHub 上，讓大家可以下載安裝。

↓ Mac 機安裝 Yahoo 及 OpenVanilla 輸入法 2020 更新版 ↓

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大家可以去到GitHub Release中，下載 YahooKeyKey 安裝程式的封包，並根據以上步驟，開啟 Mac 電腦允許「任何來源」Apps 安裝的權限。當然大家需要留意，YahooKeyKey 已經並非繼續由 Yahoo 負責提供，大家從開發者社群下載安裝程式，當然亦需要考慮自己對程式的認識程度，再考慮是否安裝。

其中，在終端機的步驟中，大家要輸入的指令為：

sudo spctl --master-disable

須注意 spctl 最尾的為 L，而不是 1。

至於OpenVanilla則是另一款同樣非常受歡迎的 Mac 電腦中文輸入法，對比 YahooKeyKey 更近似 Windows 95 到 XP 的輸入法，OpenVanilla 則更接近 Windows 7 的輸入法。雖然記者自己比較習慣 YahooKeyKey，但 OpenVanilla 有開發者 zonble 繼續為大家更新，對於一般用戶來說則是比較簡單的選擇。

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