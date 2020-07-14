【手機、網購包裹、Switch消毒清潔方法指南】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在香港再度爆發，要避免中招，其實手機包括iPhone及Android、網購速遞包裹、近期日日玩的Switch遊戲機等「病毒潛在溫牀」的高危點，都需要徹底清潔！本文一次整合手機、包裹及Switch清潔注意點，以免誤損物品。

本港新冠肺炎疫情互動地圖。（衛生署）

本港新冠肺炎感染個案已突破1500宗，本地感染個案近日更大幅上升，引起關注。確診者曾到的大廈、食肆、學校、商場及交通工具等，當然要盡量避免前往，但原來身邊不少用品都可能是病毒傳播點，包括手機、網購速遞包裹及Switch等，一定要清潔好！

▼▼▼ 先看高危食肆、大廈、商場名單 ▼▼▼

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更多詳情：新冠肺炎再爆發！互動地圖一鍵看高危大廈、食肆、商場

手機是病毒溫牀？

早前有英國研究指出，手機熒幕含菌量比廁所馬桶多3.5倍，亦指出病毒可於手機上停留24小時之久，可見手機極有需要妥善清潔消毒。

（日本綜藝節目《教えてもらう前と後》）

不過，無論是Android還是iPhone，都不可胡亂使用消毒用品，否則隨時損壞手機，得不償失！以下Android及iPhone清潔消毒重點，大家要注意了！

▼▼▼ Android及iPhone清潔消毒方法 ▼▼▼

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網購包裹都會傳播肺炎病毒？收件時防疫重點要做足

（資料圖片）

網購是時下趨勢，尤其在新冠肺炎疫情下更大行其道。但包裹表面可能附有病毒，大家取件時必須小心，做足以下7項措施，連拆件時間都要「擇日」，有備無患！

▼▼▼ 網購包裹清潔消毒7大重點 ▼▼▼

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病毒可在口罩存活7天 勿重用口罩

除了包裹，新型冠狀病毒可於日常環境中長時間存活，包括紙張、廁紙、鈔票、木材、衣物、玻璃、不鏽鋼、塑膠，以及外科口罩等，其中在外科口罩外層更可存活7天，故最好不要重用口罩。

新冠病毒在各物品存活時間如下 ▼▼▼

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Switch主機手掣清潔教學 任天堂警告不能用這東西 用錯隨時爛機

不少人都會用含酒精消毒用品清潔數碼電器等，不過任天堂明確表示，應避免使用酒精清潔Switch主機以及Joy-Con手掣。

（任天堂）

任天堂解釋，酒精可能會令Switch主機以及Joy-Con手掣塑膠部份褪色甚至變形。任天堂亦不建議用非酒精類消毒產品清潔，因同樣可能損害塑膠部份。

那究竟應該如何清潔Switch主機及Joy-Con手掣？官方就有以下建議：（點小圖放大看）