日本有款帶點獵奇的AR手機App「らくがきAR」（RakugakiAR，中文：塗鴉AR）能為玩家自己畫的平面公仔賦予生命、使它們動起來甚至進食，在Twitter爆紅起來！以下教你輕鬆上手玩！

「らくがきAR」（RakugakiAR，中文：塗鴉AR）8月1日上架，不足三日已成為日本最紅AR App。據開發商Whatever所指，是能夠實現「當我畫的東西栩栩如生」想法的神奇工具。Twitter大量網民都在熱玩，令本來只存在於二次元的公仔躍出紙外！

👇👇👇恐怖公仔貓變AR紙片貓 + 其他Twitter熱情分享👇👇👇

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👇👇👇還有人用來做「無限印鈔機」勁印銀紙！👇👇👇

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無論在筆記本、白板上任何地方繪畫，此App都可以令玩家作品生活栩栩如生，透過智能手機引導進入AR空間，賦予畫作一點生命。

👇👇👇RakugakiAR目前有iOS版👇👇👇

RakugakiAR試玩之下，確是頗易上手、令人上癮！

👇👇👇即睇RakugakiAR基本玩法👇👇👇

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👇👇👇RakugakiAR不只將畫作變AR動物，還可以像電子寵物般餵食！👇👇👇

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記者亦以拙劣畫技畫了近日的網絡紅人胖虎（技安）作為素材，用RakugakiAR實測，果然好掂！成個技安跳出來，彷彿聽到了驚哭聲！

👇👇👇即睇AR技安個樣有幾驚！👇👇👇

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但把RakugakiAR當作「無限印鈔機」方面則不太理想。把一張真實「紅衫魚」100元紙幣放於白紙上，懷疑表面不平伏的關係令到隻App的感應器只能勾勒掃瞄出紙幣的局部圖像。

👇👇👇即睇「食剩一半」AR紅衫魚！👇👇👇

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似乎真的要學日本網民做法，用Printer打印紙幣樣式再以RakugakiAR掃瞄，會較能捕獲整張鈔票。只要在Twitter搜尋「#らくがきAR」的Tag，即能找到數以十萬計的有趣分享，好好努力向AR的夢想進發吧！

資料來源：RakugakiAR

同場加映：日本網民Twitter警告PSP鋰電池膨脹隨時爆

一位日本Twitter網民發覺長年無玩的PSP主機電池出現膨脹和漏出液體的恐怖情況。他公開呼籲各位檢查主機，海量的電池膨脹照片，果然陸續在Twitter湧現！

日本Twitter網民「風見猫@Street.Mastetr.Dragon」（Twitter@kzmnk000）說：「有PSP但好幾年未郁過的人請注意，請即刻翻查取出電池。不只是我，家人的主機電池都膨脹了。雖然PSP電池蓋是設計成可以安全取下，但都難保全無危險～」

帖文迅速發酵，出了3日至截稿已超過7.6萬人讚好、6.3萬轉推和留言。大量網民紛紛翻箱倒籠找出自己在塵封已久的PSP主機，發現電池果然或多或少有膨脹，更嚴重個案甚至出現裂痕、外殼爆裂滲出液體之情況，看來都幾危險！

👇👇👇Twitter網民分享PSP充電池膨脹及各式慘狀（連出處）👇👇👇

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想睇點安全移除陳年鋰電池+要注意保養的電器？觀看完整全文：你部PSP電池脹爆未？日本網民Twitter警告隨時爆 驚醒大批老玩家