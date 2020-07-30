【NASA火星4K高清相】「地球很危險，快回火星吧」這句話經常聽到，但究竟人類是否真的可以移民火星呢？近日有人把NASA（美國太空總署）的火星探測相片製作成超高解像度4K影片，讓大家看看火星端倪，還發現火星有神秘雲團！難道是火星人傑作？

相關報道：NASA太陽月亮36幅史上最高清照曝光！新圖揭太陽竟有奇怪現象？

火星是太陽系內最有機會適合人類移居的行星，而NASA精神號、機會號和好奇號火星探測車，傳回許多火星相片，解開火星面紗。

英國紀錄片團隊ElderFox Documentaries近日把數千張高達18億像素的NASA一手火星相片，匯集製作成長10分鐘的超高清4K火星片，其地表、廣闊沙漠、巨大沙丘、天空都一覽無遺，號稱是火星上最逼真體驗😍

火星現神秘雲團 驚人現象大解構

另外，歐洲太空總署（ESA）火星快車號（Mars Express）拍攝到火星的Arsia Mons火山上，形成了神秘雲團，揭示了火星上的特殊現象。

👇👇👇 史上最高清火星地貌相 + 神秘雲團解構 👇👇👇

+ 47 + 46 + 45

資料來源：YouTube、ESA

同場加映👍：火星日落超靚！NASA公開各行星日落片段 金星、天王星都有

👇👇👇 NASA公開各行星、衛星日落情況 👇👇👇

+ 34 + 33 + 32

更多日落靚相可看：火星日落超靚！NASA公開各行星日落片段 金星、天王星都有