新冠肺炎疫情仍然嚴峻，在香港政府限聚令下外出用餐十分不便，很多人改為自己下廚，同時由於氣炸鍋流行，大家買多了急凍食材引發雪櫃不夠位的問題，近日網上不少人都在討論添置小型冷藏櫃／冰櫃的想法，但購買前實在有太多不明白，《香港01》科技玩物記者就整合了10個問題，並走訪本港賣冰櫃的店舖找專人為各位解答疑難。

不少和煮食有關的Facebook群組近來都熱烈討論小型冷藏櫃／冰櫃，但款式五花百門又多品牌，大家對冰櫃大小、容量、耗電量及去哪裡買等問題看到頭都大埋。我們就採訪了於油麻地上海街經營廚具店多年的老闆周生先，解答了以下10個最多人關心的問題。

近日不少市民都有添置小型冷藏櫃／冰櫃的想法，記者在上海街走一圈見到幾乎每家店都有人在選購。（胡劍威攝）

網上關於小型冷藏櫃／冰櫃的討論十分熱烈，店家的帖子也有大量留言問各種問題：

立即點圖看看「小型冷藏櫃買前須知10問10答」。👇👇👇

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