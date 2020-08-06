歐洲南天文台（The European Southern Observatory／ESO）的超級望遠鏡，拍攝到銀河系中一個大型蝴蝶狀氣泡的壯麗照片。據知那是名為NGC 2899的蝴蝶星雲。

NGC 2899蝴蝶星雲高清圖像係由位於智利的8.2米長甚大望遠鏡（VLT）拍攝，經FORS儀器捕獲。作為行星狀星雲，NGC 2899散發的氣泡看來像似一隻蝴蝶，結構對稱、色彩美麗、圖案複雜。此類天體從未被拍攝到如此驚人的細節，整個行星狀星雲淡化外緣的發光非常耀眼，甚至蓋過背景恆星。

👇👇👇即睇NGC 2899蝴蝶星雲位置、美麗背後原因👇👇👇

NGC 2899中心恆星已走向死亡壯烈解體。可以話絢麗璀璨輝煌背後都幾悲哀。星體生滅在宇宙每刻發生，個別觀察顯得微不足道。反正人類都係得個知字。不如睇各大天文機構捕獲的靚相解悶算：

👇👇👇即睇ESO同NASA等拍攝天體寫真+解說👇👇👇

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資料來源：NGC 2899（ESO／Phys.org）、 NGC 6302+NGC 7027（NASA）、Cosmic Gems@ESO

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