macOS Big Sur Beta 升級試玩教學！Apple macOS Big Sur將於今年秋季正式推出，今次由外表介面至內在系統功能都大幅加強。而Apple亦都在早前已經推出Public Beta，可以讓一般用家都可以簡單安裝。究竟如何申請安裝？以及什麼Mac機才可以安裝macOS Big Sur？下文為提供大家詳盡教學。（截至20／8 推出至 Public Beta 2）

Apple似乎為了讓macOS與iPadOS拉近兩者距離，今代macOS Big Sur無論介面及功能上都有點傾向iOS化，不單更易睇易用，而且將來ARM處理器的Mac推出時，對iPad app的兼容性提高。雖然macOS Big Sur要等到秋季才正式推出，但Apple亦推出了Public Beta讓一般用家下載安裝試用，如果大家不怕系統未夠穩定、App兼容性未夠好，可以跟以下方式，幾步安裝。

macOS Big Sur Publlic Beta已經推出，一般果迷都可以申請下載安裝。（圖片來源：Apple）

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