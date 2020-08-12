【Back To School 2020】每年暑假各個品牌都會推出「Back To School」買電腦優惠，讓香港各大專院校的學生和教職員，用較優惠價格入手學習和工作所需的手提電腦，當中 Apple 是學生重點留意的品牌。 今年的「U-Mac Program 2020」優惠已經推出，多款 Mac 系列產品減價，甚至比 Apple 官網的教育商店的優惠更便宜。

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U-Mac Program 2020 vs Apple 教育商店

現在只要在 Apple 教育商店購買 Mac 系列產品，就會附送 AirPods（原價$1,200)，或加 $700 升級成 AirPods Pro。如大家有需要使用 AirPods，計算電腦在教育商店的優惠和 AirPods 價格，部分款式或會比「U-Mac Program 2020」抵，但如果是要拿出去放的話，就建議選用「U-Mac Program 2020」的折扣直接入手，更省時和優惠。

在 Apple 教育商店買 Mac 系列電腦，會送 AirPods 耳機（Apple 教育商店截圖）

U-Mac Program 2020不止於網店內的減價。恆生卡用家只要登記「校園電腦展銷計劃優惠」，買夠指定金額可獲額外高達$1,200 Cash Dollars回贈。

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Back to School 2020｜大學生U-Mac優惠 iPad激減恆生卡再平千二

「U-Mac Program 2020」參與大專院校名單和優惠開始日期： ．香港大學／8 月 10 日 ．香港科技大學／8 月 10 日 ．香港公開大學／8 月 10 日 ．香港教育大學／8 月 10 日 ．VTC／優惠開始日期：8 月 10 日 ．香港理工大學／8 月 12 日 ．香港恒生大學／8 月 12 日 ．香港中文大學／8 月 17 日 ．香港城市大學／8 月 17 日 ．香港浸會大學／8 月 21 日 ．香港專業進修學校／8 月 21 日 ．嶺南大學／8月尾（暫未有確實日期） ．香港大學專業進修學院／優惠開始日期未有 ．香港理工大學專業及持續教育學院／優惠開始日期未有

同埸加映：腦場公然為Switch改機玩老翻$650有交易 買Switch必注意6大陷阱

【Switch 改機】網上流傳只要買一隻俗稱「電子狗」的破解配件，就能令舊版 Switch 玩老翻Game，即非法下載的遊戲，甚至是金手指檔案。《香港01》科技玩物記者於深水埗「腦場」發現，有商戶出售名為「SX OS」晶片，據稱可以破解Switch全部機款，包括大電版和 Lite，然後就可下載老翻遊戲，連改裝收費$650元。

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想知腦埸如果明目張膽買 Switch 改機，貪平買改機又有什麼後果？即睇：腦場公然為Switch改機玩老翻$650有交易 買Switch必注意6大陷阱